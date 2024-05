La corrupción informativa del poder

Creado: Actualizado:

La política, hoy, es el arte de entretener, de engañar. La política es zalamera, mentirosa. La política es un proceso organizado por una serie de personas con el único objetivo de vivir de ella.

Decía Aristóteles que el hombre es un animal político. Sócrates opinaba que el verdadero político, que con sus enseñanzas busca conducir a los atenienses a una vida virtuosa.

Partiendo de la opinión de los sabios griegos y trasladando al siglo XXI, efectivamente, el hombre es un animal político, preparado y educado no para administrar y servir a los ciudadanos sino para crear una serie de clanes con el fin de que el político tenga una acomodada vida.

En la actualidad, en España, en el Gobierno, no hay políticos hay trileros que lo único que pretenden es vivir de la política y no servir a los ciudadanos.

Vivimos en unos tiempos convulsos en la política tanto nacional como internacional. Son etapas de conflictos y de guerras. Ninguna época de la humanidad se ha librado de la violencia.

También vivimos épocas de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de falta de ética y moral.

Hoy, las redes sociales, los medios de comunicación nos invaden. Por desgracia, la ciencia, la tecnología no es muchas veces para relacionarnos y respetarnos. Las redes sociales son bombas atómicas que se lanzan y muchas veces caen en personas sin protección.

Otras bombas de racimo son los medios de comunicación, ese cuarto poder que nació para informar y para formar. No nació para desinformar o no informar.

Los medios de comunicación hoy son los soportes del poder y el que no apoye el poder cae en desgracia y, algunas veces, esos gobiernos perversos, autoritarios pretenden desterrarlos porque sacan la mierda y la basura nauseabunda de los habitáculos internos de los órganos políticos

Anne Applebaum, esa periodista norteamericana, duende de los entresijos políticos que los ha vivido en sus propias carnes nos describe como se llega al ocaso de la democracia por mor de gobiernos apoyados por los medios de comunicación que, bien pagados, tapan toda la basura gubernamental. Nos pone un ejemplo en Hungría todos los medios están al servicio del poder y quienes fueron críticos bien, tuvieron que cerrar o vender sus canales porque otros medios progubernamentales le hacían la vida imposible por ser adictos y adeptos al poder.

Esto empieza a ocurrir en España. Tenemos un ejemplo de TVE, que ha caído su presidencia en manos de una persona afiliada al partido del Gobierno y sabe cuál es su misión, para qué ha sido elegida y como debe informar. Muchos medios españoles están al servicio del poder, pagados por el poder, siervos del poder y cada vez más se estrecha el cerco. Si el Pardo estaba ocupado por un dictador que imponía censura, ahora, la Moncloa está ocupada por un inquilino que tiene a los medios a su servicio y a otros, amordazados.

Hoy sabemos que el Gobierno, exmiembros del Gobierno y afines están involucrados en asuntos de corrupción. Los medios públicos no han informado ni informan objetivamente y los privados, bien subvencionados, tampoco. Están al servicio del poder. No debería ser así. Desvían la información. Ya no hablan de la corrupción se habla de un asunto que está ahí, la guerra de Israel, la guerra de Ucrania y se insertan otras informaciones para desviar lo que es de actualidad a ver si vamos olvidando lo que es asunto muy grave. En cualquier país de Europa ese Gobierno corrupto, hasta las cejas, ya no estaría en el poder.

Está ocurriendo en muchos países y España no se libra de lo que hoy más abunda en política que es la corrupción. Todo el país sabe que el caso Koldo es un camino que llega hasta la Moncloa. Todo el país sabe que esas mascarillas que llegaron a España para paliar una pandemia y proteger a los ciudadanos sirvieron para enriquecerse unos cuantos mangantes, sinvergüenzas y, como afecta al Gobierno, está poniendo todos los medios para que el asunto se diluya.

Quienes ostentan el poder y sobre todo sus asesores, seleccionan aquellos medios que le son proclives y apartan a aquellos que le son críticos.

Me viene a la memoria las elecciones a la presidencia norteamericana del año 1960 que se disputaban dos contrincantes: John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon. Kennedy tenía que vencer una resistencia muy fuerte ya que era católico y nunca Estados Unidos había tenido un presidente católico. Nixon militaba en algunas de las doctrinas protestantes de Estados Unidos y era quien tenía que ser presidente. El factor religioso tenía mucha influencia. Un locutor de la NBC hacía el seguimiento de la campaña. Un periodista de otro medio le preguntó cuál era su preferido y el periodista le respondió: Oiga ¿después de informar durante veinte años y hacer un seguimiento de los dos candidatos no ha a adivinado usted a quien voy a votar? Pues bien, me gustaría estar en esta tesitura. Esto, hoy, es imposible.

Las informaciones son tendenciosas. La mentira se ha apoderado de la sociedad. Esa mentira toma forma y repetida muchas veces parece ser que se convierte en verdad. Aquí la mentira seguirá existiendo. Los medios de comunicación seguirán informando para proteger a los corruptos, pero la verdad es que un tal Koldo, asesor del exministro Ábalos en connivencia con un tal Víctor de Aldama, presidente del club Zamora de futbol han robado a plena luz del día y se han enriquecido fruto de ese robo. Hay otros más que están tapados y puede ser que no salgan a la luz. El escándalo sería descomunal. Sería un asunto de Estado. Lo que también parece ser cierto que la intocable mujer del presidente del Gobierno también está implicada en ser intermediaria de muchas subvenciones a amigos y empresas. Ser intermediaria da lugar a que haya puesto la mano y algo o mucho habrá caído de propina.

No se habla de cuatro euros se habla de millones. Ellos sabrán dónde están. Puede ser que las valijas diplomáticas sean el conducto para depositar los valores en bancos o en paraísos fiscales.

Este presidente de Gobierno un día presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy porque su partido tenía una caja B que subvencionaba sus actuaciones o campañas. Resultado, Rajoy en la calle y Sánchez al poder.

Ahora, ¿quién presenta una moción de censura contra un presidente que no apareció una caja B, es una caja A que, con alevosía y a plena luz del día, se ha llenado con unos dineros destinados a paliar y velar por la salud de todos los españoles y que le rodea la mierda y tiene a los suyos podridos de corrupción? Nadie va a presentar esa moción de censura porque está muy bien protegido por los terroristas y por los independentistas a quienes ha indultado, amnistiado y perdonado el desfalco económico a las arcas del estado y han asaltado la Constitución y aquí no ha pasado nada.

Qué más tiene que pasar para que este gobierno coja las maletas y se vaya. Porque ya ha cumplido su misión: enriquecerse y acumular un patrimonio para disfrutar de por vida en cualquier parte del mundo. Pudiera ser que al ser tan amigos de Marruecos, el rey alauita les puede dar alojamiento en uno de tantos palacios que tiene por todo el reino.

Esta es la realidad. Los medios de comunicación que sigan tapando la mierda, Mientras, los ciudadanos seguimos impasibles y dentro de unos días el olor nauseabundo ha desaparecido y aquí no ha pasado nada. Pues sí ha pasado nos han robado a plena luz del día. Nos han traicionado y como masoquistas que somos los españoles cuando lleguen las próximas elecciones seguiremos votando a los corruptos. Así funciona este país.