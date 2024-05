No se metan en política

Creado: Actualizado:

En plena analogía sin final del mundo del fútbol con la política, llegaron unos de izquierdas de Valladolid a León a predicar contra los privilegios ciudadanos por diferencias culturales; que hay que tener muchos huevos para levantar el banderín en esa jugada, como dijo el entrenador del Bayern este día de atrás en otra noche de amor fraterno en el Bernabéu. Dos devociones dividen al núcleo del periodismo: los que adoran el becerro de la central lechera y los genuflexos con Don Pedro. A veces, se juntan en los estudios de Radio Moscú, y Tele Caracas, donde se emplea el mismo argumentario para ensalzar la tenacidad del presidente con el adelanto electoral de julio que la estrategia, también del presidente, de ensayar los penalties en Manchester. En estos meses pre revolucionarios ha girado ligeramente el eje que sostiene al planeta informativo que más afecta, el más próximo, porque hasta no hace tanto era difícil saber si había más escribanos en línea con el diario de todas las aficiones o los dispuestos a morir por los principios fundacionales del castellanismo activo. No lo ponen fácil para ver venir la realidad a golpe de titulares y colocar el foco en los muros de Alcatraz, para distraer lo que interesa, entre los polizones que llegan con voto para las siguientes elecciones. La polarización es el chocolate en el que vas a mojar el churro de aquí al 9 de junio, que van a terminar por concernirte tanto como que eligieras a tu cuñado para concejal de Medio Ambiente, que arregle lo de aquella licencia ambiental que se atraganta desde la batalla del Ebro. A estas alturas, el camino a otra guerra fratricida se entretiene con reportajes sobre los treinta años del 4-0 del Milan AC que enterró al Dream Team de Johan Cruyff y escorzos y cabrioletas en el aire para explicar por qué no hay una línea escrita del 5-0 de Milan AC que sometió a un escarnio a la Quinta del Buitre. Con golito y todo de un tal Ancelotti, que bordaba las costuras por San Siro. Así está la política. Lo de la defensa adelantada, Baresi, el líbero que enterró a los líberos, la presión, las zancadas de Gullit, la elegancia de Frank Rijkaard; ese alemán reggiani, el tal Carlo. Todo lo que había que saber de Europa nos lo enseñó el Milan de Sacchi. En un mayo como este mayo.