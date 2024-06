Sombras, nada más

Publicado por CORNADA DE LOBO

Me rindo al bagaje y la soltura intelectual de Manuel Delgado y Marta Sanz que los miércoles despiezan y hasta despedazan los más variados aspectos del vivir y sus rincones en el programa de una Barceló que, siendo Àngels, se gana cada día un cordial Angelines bien cazurro. Brilla este antropólogo torrencial y luce agudeza esa fecunda escritora y filóloga haciendo un tándem de pura erudición y elocuencia, gente bien cultivada de la que siempre se aprende. Saben.

En un programa reciente su tema fue «Luces y sombras» tras recomendar una oyente un libro luminoso también, « El elogio de la sombra », escrito en 1933 por el japonés Junichiro Tanizaki, ensayo breve que no tiene edad (en lecturas hay que ir a menudo al ayer para entender mejor este hoy). Apasionante tema la sombra. Ha dado mucho que hablar y escribir: « Cuando un solo perro se propone morder a una sombra, diez mil perros lo hacen realidad » (Emil Cioran)... «El hombre no puede salir de su sombra» (proverbio árabe)... «El sol es la sombra de Dios» (Miguel Ángel Buonarroti)... «A la sombra de un hombre célebre hay siempre una mujer que sufre» (Jules Renard)... y así hasta no acabar. Pero Delgado se refirió con énfasis y significado a una sombra concreta, la del árbol, y citó la última estrofa del « Grândola, vila morena » que dice « À sombra duma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola, a tua vontade ». Encina centenaria. Sombra de basílica. Seca y sana para vergüenza del nogal que mete cancamurria a la siesta. Y lo que se jura bajo encina va a misa. Sombra de encina, posada del peregrino y oficina del jornalero. Vengan árboles. A la sombra de negrillo moñudo se acogen los del corro concejil que no caben en el atrio de la iglesia. A la sombra de un tilo corpulento daba clases a la rapacería mocosa aquel cura de Caín adicto a la regla del «pan, palo y catecismo». Y a la sombra a medias de un cerezo, el que deja colar soles, sonarán Los Panchos y el anteayer con sus sombras, nada más, entre tu vida y mi vida... sombras, nada más, entre tu amor y mi amor .