Sí, racismo

D éjate de chorradas, son africanos y ya está, no rubios ucranianos o primos colombianos, no, estos son negros, putos negros, creen en un dios de alfanje y te degüello y son cultura rara, sí señor, y si no quieres verles ni en pintura, llámalo racismo, no te dé apuro ni te engañes, no pasa nada, ¿quién no lo es mucho o algo?, no te cortes, dilo, soy racista, ¡¡y qué!!, sólo te increparán unos pocos, los chorraflautas de siempre y los pamplinas, pero reconócelo, lo tuyo es racismo y se acabó, admite que en este asunto sólo te manda la raza porque su piel, su religión y su andar de lao no te inspiran ni puto respeto, y no digo ya curiosidad, interés en saber qué viene ahí, eso que haría el cazurro listo por ver qué les trae aquí o qué podrían dejarnos, algo bueno les cabrá, digo, pero ni siquiera quieres juzgarles mirándoles a la cara en tu banquillo, prefieres prejuzgarles antes y ¡que ni se arrimen!, exhibiendo pruebas demoledoras, informes y bulos tremendos con todo lo que pillas en la feria furiosa de las redes, y añades que te cagas de miedo, hablas de los efectos devastadores en otros lugares de España con los centros de acogida migrante, te sobran ejemplos, pues en esas carradas de negros no todo puede ser trigo limpio, quitallá, la delincuencia y las mafias yijadistas tienen ahí el coladero al poder esconder la cresta entre tanto ganao... y aquí les tienes ahora, por hablar, quieren ponértelos cerca de tu casa, y encima eso lo pagas tú, alegas, y todos los españoles, aunque olvidas que lo pone Europa, y me lo dices gritando, no te exaltes, paisa, ni te empeñes tanto en decir que no es racismo tu bronca vecinal... que no grites, así se te ve más en racista, y no digo puto racista por no faltarte al respeto que tú no pareces tener a todo este León paisano que es hospitalario, hospitalero y acoge... eso sí, creo que tu bronca será tambor para rato, el ruido sólo ha comenzado, y ahí mandas a León otra vez a cebar el espectáculo informativo con un esparabán de cojón inflado, cerebro escaso y corazón nada... por cierto, ¿no emigró tu padre a Suiza lo menos diez años?... ¡y tu tía a Bélgica!