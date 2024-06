El descabello es de matarifes

Creado: Actualizado:

Según destacados críticos taurinos, la suerte del descabello está en declive; los toreros afinaban el pulso y la destreza en la entrada del túnel de los mataderos, hasta que la ley de bienestar animal acabó con este manejo. La Unión Europea, siempre tan blanda con la espiga y tan dura con la espuela, no se ha enterado de ese otro requiebro que extiende una cultura expansiva en el continente en el trato con los reses, que se salta la puntilla y pasa directamente al meollo de la tráquea, con cuchillos que rebanan el pescuezo y dejan una escandalera con el suelo perdido de sangre, mientras el animal patalea su agonía y el espasmo con los cuartos traseros. Verás qué lío con la ministra de Austria el día que vaya a votar la legislación sobre cómo degollar un cabrito mientras se mira a Cuenca, a Moscú, en su caso, y le salga la papeleta que metió el lunes para trampear la ley de la restauración de la naturaleza. Donde haya un agente comercial de los lobbies europeos no faltará un político susceptible de poner el cazo y llevárselo crudo. Para este viaje no hacía falta alforjas. El respeto de los burócratas a la voluntad resultante del voto del 9 se secó al sol del interés chino y ruso. El seno de la UE está a acelerar el evangelio 2030, empeñada en sugestionar al individuo que sueña con someter; el parecido del logo de la Eurocopa de Alemania y el rosco del pacto verde debe ser porque se lo encargaron al mismo diseñador. La UE tiene varios senos, y ninguno para recostarse en paz. Mucha libertad, pero el PP va a votar con el PSOE que Ursula remate la gran obra del creador Xi, y que Costa, que dimitió por la ley del corruto, según Pepiño, se haga con el consejo, y Kallas baile al ritmo zíngaro del que paga la merienda. No hará falta desentrañar el caso de los votos a Puigdemont en Coyanza o en otros distritos independentistas para concluir que se han reído de los millones que fueron a las urnas en la octava del Corpus, y que se van a descojonar a carcajada limpia en lo sucesivo. Si en España el PP es el PSOE diez minutos después, en Bruselas el PPE es visitador médico del laboratorio del socialismo. Marian L Tupy: si Cataluña se independiza, España perderá votos socialistas, y le irá mucho mejor. Ay, Feijóo, que el descabello no va ser cosa de toreros.