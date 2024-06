Memoria ya presente de la guerra

Publicado por León Verificado por Creado: Actualizado:

L ’escritor Erich Maria Remarque víu la l.luz por vez primera van 126 anos. Yera precisamente pola chegada del branu, concretamente’l día 22 del mes de San Xuan de 1898, n’Osnabrück. Escribíu muitas cousas, pero la sua gran obra yía una de las primeras, la que titulóu «Ensin novedá no frente oeste» (‘Im Westen nichts Neues’), que s’espublizóu en 1929. L.leíla va muitu tiempu ya mercárala na l.librería Pastor porque me chamóu l’atención el sou títulu: «Sin novedad en el frente». Daquel.la you nun sabía que yera un l.libru importante de la l.literatura contemporánea alemana.

«Ensin novedá no frente oeste» tuvo muitísimas traducciones a distintas l.linguas. Yía una novela qu’impresiona por demás, porque cuenta los espantos, la vida diaria na trinchera o nos cuarteles, el cruel ritu de pasu de la mocedá a la realidá brutal de la esistencia. Paul Bäumer ya outros compañeiros de clas van a la guerra envizcaos polos profesores ya ail.lí tou va bien primeiro, hasta que chega la sangre ya la muerte nel.los mesmos.

Erich Maria Remarque afítóuse pa escribir esta obra na sua esperiencia propia, porque foi soldáu na Primera Guerra Mundial, anque a él movilizánonlu los xefes de Berlín (capital de la gran potencia) de forma forzosa, non voluntariamente como Bäumer, el protagonista de la novela. Esta hestoria yía un argumentariu pacifista ya una denuncia del fanatismu que l.leva a los inocentes al frente.

Fixénonse tres versiones pal cine. You namás conozo la de 1979, del direutor Delbert Mann ya la reciente de 2022, dirixida por Edward Berger. D’entrambas películas guardo namás alcordanza d’esplosiones, barru, trincheras ya xente encanada por tolas partes del cuerpu. El mensaxe contrariu al belicismu yía mui potente igual na novela orixinaria que nestas duas versiones pal cine.

L’actitú pacifista yía de lo mechor, nun hai dulda. Pero la realidá de la humanidá contradiz esta meta: nas primeras culturas que conocemos yá ta presente la guerra ya la xente afita la sua seguranza fayendo desapaecer a los outros. Según va medrando’l «progresu» crez tamién la capacidá pa matar. Agora que tamos no cume de la civilización tamos tamién nun escalón superior ya definitivu en cuantas a la capacidá de destrucción, gracias al poder nuclear. Que, siguiendo los mitos de l’antigüedá, el ciclu humanu termine con una combustión final nun yía namás posible, sinón tamién probable. Eso sabémoslo de sobra. Lo que me resulta raru ya siniestramente fascinante yía la tranquilidá ya naturalidá con que la xente d’estos mesmos días asume tar dispuesta a l.lograr en poucos meses el desaniciu definitivu.