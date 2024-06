Creado: Actualizado:

No se trata de la primera vez que el César nos reta a superar Las doce pruebas de Asterix . Pero cuando esperábamos tener que sobrevivir a la mirada hipnotizante de Iris el Egipcio o cruzar el lago sin sucumbir a los encantos de las sacerdotisas de la isla del Placer, de pronto Alfonso Fernández Mañueco nos ha desafiado a encontrar el formulario A-38 en la Casa que Enloquece ’ para bloquear el nacimiento de la Facultad de Medicina en la Universidad de León. Como en el octavo de los desafíos con los que Uderzo y Goscinny parodiaron los trabajos de Hércules, cuando los dos galos se enfrentan al reto de sobrevivir al edificio en el que se suceden plantas y plantas de burócratas inútiles que remiten a otros burócratas inútiles cada vez que les preguntan cómo obtener el documento, el presidente de la Junta se ha descolgado con la necesidad de que la institución académica leonesa no sólo logre el consenso del consejo de universidades, sino que acredite un «proyecto viable» porque ahora, deslizó, no se da. No aclaró si la viabilidad tiene ajustarse a la vara de medir de inversiones autonómicas como la Perla Negra, la sede de la Consejería de Economía en la que derrocharon más de 70 millones de euros, o si se remite al diccionario, donde se define viable como aquel que, «por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar acabo». Para las circunstancias, claro, hay que preguntar en otro mostrador.

La salida de Mañueco le aleja de la responsabilidad de negarle a León Medicina. Pese a que depende de una decisión política, el presidente de la Junta se esconde tras el consejo de universidades, donde sabe que Salamanca y Valladolid se niegan para evitar competencia, poder ampliar plazas y recibir más fondos. No habrá consenso, que por ejemplo no se pidió para otros proyectos estratégicos, como la plataforma logística de Medina que llegó después de que estuviera encima de la mesa Torneros. Las circunstancias también penalizan que Burgos lo pide a la vez, pero ocultan que, por ejemplo, en Andalucía hay siete facultades. La viabilidad aparta del debate el déficit de médicos que ya vacía consultas, aunque luego el consejero lo aproveche para amenazar con que «va a ser un verano francamente duro en Sanidad», como si el desastre causado sólo se deba a este Gobierno. ¡Por Belenos, el cielo se va a caer sobre nuestras cabezas!