Publicado por ROBERTO GONZÁLEZ- QUEVEDO León Verificado por Creado: Actualizado:

L a cachaparra (‘garrapata’ en castel.lanu) yía un artrópodu parásitu que s’apega al cuerpu ya chupa la sangre de los animales ya tamién de la xente. Hai que tenere muitu cuidáu al andare pol monte, porque yía fácil sere víctima de la cachaparra, que cona sua picadura aproveita p’alimentase. Anque xeneralmente la picadura nun yía peligrosa, la verdá yía que puei trasmitire muitos males ya infecciones.

Discútese muitu la etimoloxía d’esta palabra. Na bibliografía filolóxica hai bien de teorías, pero son demasiáu complicadas ya sofisticadas, ou seya, poucu fiables. You, que soi partidariu del «principiu d’economía» (la famosa «navacha d’Ockham»), pienso que ‘cachaparra’ yía resultáu de la palabra ‘cachapu’ (recipiente onde se mete la piedra p’afilar la gadaña) más el sufixu despeutivu ‘-arra’, que nun falta na nuesa l.lingua. Cuando s’atopa la cachaparra veise que ta chena de sangre, asina que la palabra refierse, pienso you, a una bolsa de sangre mala, a un bichu que yía yá un recipiente de sangre negativa.

Hai muitas especies de cachaparras ya habelas húbolas siempres pol monte, pero paez qu’agora hai más qu’antias. Las escobas, los cudoxos ya los feleitos son dalgunas de las plantas onde más s’alcuentran las cachaparras. Esta yía la causa de qu’agora tengan que dir al centru de salú los paisanos que vixilan el ganáu pol monte o la xente que fai escursiones.

La cachaparra al picare trasmite infecciones que, como yá se dixo, nun suelen sere graves, pero sí puein provocare un mal peligrosu, la chamada «enfermedá de Lyme», que foi la causa de muerte de dalguna xente de la nuesa tierra. Una artista ya cantante que sufríu esta enfermedá yía la canadiense Shania Twain, que tuvo siempres un estilu de tipu «country» ya yera muitu amiga del campu, de los animales ya de las granxas. La enfermedá de Lyme dexóula ensin voz ya muitu mala. Sicasí, foi quien a recuperase ya’l pasáu día 7 d’esti mes de Santa Marina disfrutóu muita xente pol vivire viéndola ya escuitándola xunto a miles de personas en Londres, en Hayde Park, cantando con muita guapura outra vuelta. De tolas maneras, la sua voz nun yía yá tan clara como va unos anos ya suena un poucu más escura, un poucu menos trasparente que naquel.los tiempos primeiros, cuando tenía una frescura muitu especial.

El rastru de la mancadura hai que perdonalu a esta artista. You siento un especial aquel pola xente que, naciendo nun espaciu probe ya rural, mantuvo la xuntura cono mundu del campu. Ya sigue emocionándome muitu bien escutiare la sua canción «Unhealthy», a la par con Anne-Marie, o la guapísima «You’re still the one».