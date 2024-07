Palabras de Ewa Zajaczkowska

Creado: Actualizado:

A estas alturas de fango, fachosfera y ultraderecha no has visto la ensalada de hostias de Ewa Zajaczkowska a tu tía Ursula en el parlamento europeo porque no bebes de otra realidad que la que te ofrece Franganillo, cuando te pide que votes lo mismo que te recomendaba Piqueras. Un ejemplo perfecto de economía circular es que la tele de las mama chicho acabe presidida por el gobierno de Zapatero. Zajaczkowska se hace un poco bola con la fonética tísica del cazurro errante; pero más complicado era con la sarta de polacos que dieron lustre a Osasuna, y bien que terminaron fluidos en boca de todos. Hasta el Papa que tumbó a los soviéticos, que se empeñó con Juan Pablo y todos terminaron por distinguir por el apellido de soltero. Fue un homenaje a las víctimas del globalismo; la ursulina de la Europa destructiva no pudo más que responder con esa sonrisa hialurónica que les sale a los clasistas cuando los pobres les escupen la verdad a la cara. Ewa Zajaczkowska le espetó a esta líder del supremacismo de colorines y de los mastodontes y la burocracia lo que no pueden las víctimas de la UE; que era cómplice de cada violación y asesinato, que era impulsora necesaria del pacto verde, de la agenda 2030 que destruye los medios de vida, la agricultura y la ganadería. Luego dicen que no se habla de León en Europa. Zajaczkowska hizo más en diez minutos que el tal Ibán ese en la partida de años que estuvo por allá. Pudo ser peor si Metsola, del trío satánico europeo, no detiene la estampida, mientras la alemana que nos dejó Merkel entre la hijuela y el ajuar se hacía la muerta, embalsamada por el adiestramiento del voto que ejercen el PP y el PSOE, y sus sacristanes ideológicos, para amarrar el negocio de saqueo que manejan en Europa. Y el leonés, peregrino, se pregunta para qué el teatro hasta el 9 de junio, si el día 10 ya no ocultaban que Ursula manejaría el emporio del que son franquicia los gobiernos, y meras agencias las autonomías. Para qué disimulan, si en Estrasburgo y Bruselas el PP y el PSOE son la misma uña y carne que en Trobajo del Camino y en ca Pucela. Falta que Teresa, la del lobo, llegue a comisaria, y el PP leonés declare su amor incondicional por el sector primario.