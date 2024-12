Una nueite no club optimista

Creado: Actualizado:

Siempres hubo optimistas, pero nun lu sabían. Porque hasta’l sieglu XVIII nun se formóu’l conceutu binariu optimismu/pesimismu. You descubrí cuantayá, en Viena, el club secretu de los optimistas, nuna mansión que tenían n’Oppolzeergasse, no centru d’aquel.la gran ciudá, cerca de Landmann, la mia cafetería inevitable. Yeran xuntas interesantes, reconózolo, pero terminéi cansando, porque aquel ambiente tan positivu resultaba agobiante pa mi, siendo como soi optimista, pero con dalguna traza pesimista tamién. Sicasí, al salire d’aquel.las celebraciones sentíame con una sensación de pesar menos, con un aquel d’alcontrame más áxil ya l.libre de la desconfianza que fai angustiosa la vida.

Unu d’aquel.los amigos que me permitiera asistir al club vienés de los optimistas vieno va unos meses a la nuesa ciudá ya contóume que tamién aiquí había un club secretu, cousa que me sorprendíu por demás. Nun quixo l.levame a denguna xunta d’aquel.la xente, pero antias de marchare sí me díu la direición del sitiu onde s’axuntaban ya díxome que fuera you si quería, pero baxu la mia responsabilidá ya sin dicire a naide que fuera él el que me diera la información.

Acerquéime una tardiquina, al escurecerín de Dious, al club local, nas afueras. Yera un día, cuasi una nueite en realidá, típicu del outuenu, un día d’esos qu’entovía guarda un nadín del calor del branu, anque yá se chena de las solombras que chegan de la manu del iviernu.

Paséi un buen ratáu dando vueltas al edificiu, menos suntuosu que’l vienés, de forma que cuando me decidí a querer entrar yera yá nueite piechu, cousa que paecía faere más misteriosu l’ambiente. El portón de la entrada a la casona yera de madera bien viecha ya un puñu de fierru valía de chamador, asina que di unos cuantos golpes. Abríume un viechu con uniforme ya, gracias a que lu convencí de ser optimista dafeitu ya conocedor del club n’outras partes del mundu, dexóume pasar a una alcobina onde me recibíu un home de cara al.legre ya, en cuantas al tratu, con amabilidá abonda. Ya entréi direutamente naquel salón clandestinu, onde tolos xueves s’axuntaba la xente del “Club de los optimistas”. Paróuse la xunta un momentu ya pidiénonme que me presentara. Darréu siguíu la celebración con discursos: “tou yía buenu, tou perfeutu”, etc.

Al terminar aquel.la sesión nueitiega, perguntéi al militante que taba al pía de mi por qué los optimistas yeran clandestinos. Ya contestóume:

- Amigu míu, esta sociedá amargada nun soporta a los que somos felices. Mataríannos.

Volví a sentire lo que ya sintiera you en Viena: xente inxenua, pero namás hasta ciertu puntu.