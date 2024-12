Más francesa esta

Creado: Actualizado:

Tienen a la de León por la catedral más francesa de las españolas, la más pulchra en su patrón franco gótico. Planta tiene de Reims, vidriería de Chartres, pórtico de Notre Dame. Canteros franceses tallaron roca de Boñar para sus muros (piedra con mal), forgerons normandos herraron su osamenta, escultores teatralizaron portadas o capiteles, vidrieros del Loira emplomaron cada ventanal, entalladores de Rouen armaron retablos y maestros flamencos de la gubia firmaron primores de una sillería prodigiosa, la más antigua de las góticas españolas y con sus licencias obscenas hoy prohibidas y escandalosas... Sí, francesona lo es de plano y aplomo esta catedral. Sin embargo, no parece verse esa pulchritud en la catedral de Notre Dame que ayer se inauguró despampanante en suelo a cuadros. La dejaron tan relimpia y arregladita y redecorada y barroca de chismes, que se diría anglicana tropical o luterana, como si tras tanto fuego en la cubierta se le hubiera quedado helada el alma a sus columnas y arcadas. Además, sus vidrieras no tienen los colores rabiados de las leonesas. En sus muros y bóvedas sobran blanqueos y lamparonas. Sus naves no juegan con las sombras para que la fe ciega salga de la penumbra y se libere por cada colorista ventanal-caleidoscopio... En fin, en su esplendor cierto y su grandeur gloriosa, sí que parece algo hortera esa catedral, dice un historiador de esta Universidad, natural de Cembranos, cercano lugar célebre antaño por criar las mejores mulas tercas de todo León. Quede claro, pues, que nuestra catedral es más francesa que Notre Dame. Ni compararse. Ya nadie lo discutirá... como nadie discute que el mucho tiempo que tardó en levantarse y concluirse la de León fue sin duda la época más dorada, efervescente, europea y vital de esta ciudad: arquitectos de lejos, artesanos y artistas de media Europa, comerciantes, peregrinos a miles y a la sopa boba... y maravedíes rodando por las estrechas calles de talleres, figones y puteríos nunca lejos de curas, menestrales o hidalgos de pueblo... ¿oscura la Edad Media?... pues aquí tuvo chispazos y vidilla, algo que se ve muy claro en todo lo que esconde al ojo esa sillería.