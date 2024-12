Quién no recuerda de niño venir la madre a untarle pecho y pescuezo con pomada olorosa que salía de un tarrito de cristal azul que hoy es de plástico, malhaya su puta ley. Era y sigue siendo esa pomada un viejo y socorrido remedio para las congestiones nasales y la tos de gripes o resfriados. Llamaban en mi infancia al ungüento Visvaporús cuando en realidad su marca era Vicks VapoRub (VapoRub, vapor que frota). Ahórrate pesquisar su origen y fama mundial, ya te lo hacemos aquí: es invento de uno de Carolina del Norte, Lundsford Richardson; el nombre de Vicks se lo puso en honor a su cuñado doctor y se comercializó con el nombre de Vicks Croup and Pneumonia Salve, que parece una jaculatoria, y al poco, en 1885, rebautizado como Vick Garupa Magia, y suena que te cagas de alegría y a milagrería sanatoria, pero fue rebautizado finalmente en 1898 como Vicks VapoRub haciéndose muy popular en los años 30 con cantinelas publicitarias en la radio y anuncios guapos en almanaques y prensa. Hablamos, pues, de un medicamento con siglo y medio de presencia y que no decae, popular. Algo tendrán de bueno sus cualidades volátiles (alcanfor lo que más, mentol en su medida y eucaliptol algo menos), compuestos vasodilatadores que dan sensación de frescura y alivio de mucosidad a los que han de añadirse los excipientes que completan un cóctel natural de aceites esenciales de trementina, nuez moscada, hojas de cedro, tomillo y vaselina petrolato... esencias de medio mundo metidas en un pequeño tarrito. Magia potagia. ¿Cuántas marcas pueden presentar tanta antigüedad manteniendo su prestigio e incluso creciendo?... Pues haylas, mesié, y sin salir de España apunte usté, que aquí sigue Codorniú nacido en 1551, Monte de Piedad de Madrid en 1702, Papelera Vilaseca de papel moneda en 1714, cuchillos y tijeras Arcos desde 1745, Osborne de 1772, Ponche Caballero de 1830, Tío Pepe de 1835, laboratorios farmacéuticos Urtiach de 1838 o la popular Orbea que empezó fabricando armas en 1838 y acabó haciendo biciletas... y unas cuantas más. ¿Se interesa la gente o los gobiernos en conocer su método y copiárselo?...