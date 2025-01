El acercamiento del concejal no adscrito

Creado: Actualizado:

La convocatoria de la presidenta del Partido Popular de León, y vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido a nivel nacional, Ester Muñoz, concentró a su alrededor a media mañana de ayer en la plaza de la Catedral de la capital a buena parte de los representantes locales del partido. Y no sólo a los miembros de la formación popular. En el corrillo se dejó ver además el ex concejal de Vox en el Ayuntamiento de la ciudad, Ildefonso del Fueyo, ahora en la condición de no adscrito tras su enfrentamiento con la portavoz de la formación de Santiago Abascal, Blanca Herreros. ¿Busca cobijo en otra organización política el edil?