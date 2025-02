El tío’l serrucho

Dice mi hermano Andrés que la firma de Trump está hecha como con cuchillo, pero le digo que se trata más bien de un serrucho, es idéntica, obsérvelo el lector, serrucho de diente largo como para tronzar secuoyas, serrrucho feroz de los de comer a la ida y rajar a la vuelta. Que venga un grafólogo, porque firmar además con rotulador gordo como palo de escoba es otro rasgo añadido muy babayo que ha de tener algún significado revelador, aunque poca personalidad que revelar deja ya el individuo. Sin embargo, teatralmente le gana Milei, también gente serrucho, blandiendo al aire su firma con una motosierra, aunque con ella sólo hace filetes al viento ventolero que agita desgargantándose. Qué manía serradora la de estos dos. En un árbol sólo quieren ver leña.

La política de aranceles con la que atormenta al orbe el altanero y chantajista imperator de Washington es también puro serrucho de palante y patrás, te los meto y los aplazo, te amenazo y me mendigas, te ladro y mueves el rabo, que es lo que dice Putin que harán las naciones ante su amiguito Trump, mover el rabo, como quien dice «menea la cola el can, no por ti, sino por el pan» o «más gana el perro lamiendo que mordiendo»... aunque ojo con el perro, Donald, no sólo es rabo su bandera, y «a carne de lobo, diente de perro». Lobos de Wall Street, cuidado con aquellos a los que quitáis el pan, porque «la necesidad tiene siempre cara de perro».

Apunta bien Arcadi a la clara intención de Trump de deportar también con serrucho al español. Son casi 50 millones los que lo hablan y es veloz su crecimiento. El supremacista blanco odia el timbre hispano que se hace jubiloso si se les cuela además por la música que les hace menear el culo en sus clubs y discotecas. Y en los campos de golf abuchean a Jon Rahm si le oyen hablar a veces en español. No soportan tanto vigor y tanta palabra de vida y fiesta. Y no poco ha de joderles que la cerveza de importación más vendida en ese país tengan que llamarla Corona y les venga de Méjico como su hermana Modelo... ¡pero qué mal le sienta a Trump que el español sea la segunda lengua de su país!...