Los enredos políticos, las complicaciones e incluso ya las diferencias dentro del Consejo de ministros —con Yolanda Díaz peleando para sacar leyes demagógicas que salven a su partido en unas elecciones inevitables— y si para colmo se añade la falta de presupuestos y las posibilidades de conseguirlos, las conclusiones de analistas nacionales y extranjeros es que por mucho que Pedro Sánchez excave debajo de las piedras, así no se puede gobernar.

Los problemas se multiplican y enredan con temores graves de actuaciones judiciales, tanto con la Fiscalía como con el entorno familiar del Presidente y las cuentas públicas que por mucho que se especule con su bondad no propician crecimiento, tampoco hay que desviar la atención de lo que ocurre en el exterior. Si la estabilidad internacional contemplaba riesgos graves de guerras, el acceso a la Presidencia de Los Estados Unidos del paranoico Donald Trump, de condición delincuente. puede complicar más las cosas.

Mejor dicho, en ello está con sus precipitadas órdenes ejecutivas que intentan modificar la geografía del Planeta y cambiar de sitio a sus habitantes conforme a las iniciativas en su mayor parte descabelladas. Una primera muestra de su sadismo la está demostrando con la expulsión violenta de los migrantes indocumentados. Incluso hay un dato más revelador. Cualquier persona que se escuche por la calle hablando español en algunas ciudades es sospechosa y requeridos sus documentos de residencia. Al mismo tiempo, en los estados más fanáticos del presidente se han anunciado gratificaciones de mil dólares a quienes delaten a una persona con residencia ilegal. Las tenues quejas de empresarios y particulares privados de mano de obra barata no son escuchadas. Serán muchas las familias que se quedarán sin servicio doméstico, por ejemplo.

Aunque la disputa dura por la supremacía mundial será con China. Las intenciones imperiales de Trump no muestran contemplaciones ni respeto a las organizaciones internacionales ni a la soberanía de los demás países, cómo se está viendo con Dinamarca, Panamá o el propio Canadá. La Unión Europea, salvo en los casos de algunos gobiernos de extrema derecha, como Italia o Hungría, no le cae bien y está expuesta a diferentes penalizaciones, España que no goza de su predilección, a diferencia de la que expresa con Marruecos, no puede esperar ventajas como ante la demencial del desguace que pretende de Gaza, con la dispersión de sus millones de habitantes, sugiere que una parte sean enviados a España, el país que durante el conflicto se distinguió en apoyo y defensa de los palestinos y de las milicias de Hamás en su lucha contra Israel. En medio del caos de la política española, será más difícil aún estar preparados para todo, en la espera de ver qué quiere Puigdemont.