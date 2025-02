Creado: Actualizado:

Mano dura, se acabó la fiesta, motosierra a los tobillos, ley y orden, que ardan los políticos en la hoguera de su vanidad... y al emigrante que me mire a la novia le vuelvo a cruzar el Estrecho de una hostia. Así pinta un fondo del escenario actual. Un creciente sector de la sociedad —que ya empieza a ser preocupante— está exigiendo contundencia, mano dura, laminar a la casta política, sindical, funcionarial, gremial y residual. Y para ellos Trump no es sólo el que amenaza en bruto y delira en lindo; también se les ha convertido en el Becerro de Oro a idolatrar porque promete asfaltar en plata las autopistas del país y fundir el bronce de esculturas que plagan plazas, avenidas y rotondas para convertirlas en cañones. Gente así es la que hace falta, se dicen, para detener ya tanta avalancha de corrupción y mamadurrias. Y se lo creen. Pero esta nueva gente, amante de «mi ley, mi estaca», en el fondo le está copiando la fórmula al cura aquel de Maraña de los años 30 cuya única regla pedagógica le proporcionaba, al parecer, algún resultado: «Pan, palo y catecismo»; y no había más cáscaras. Traducido a la política ultraliberal, Trump lo llamaría «pan (de oro), cerrojo y sin códigos», lema que cuando lo repite Milei le añade ¡y libertad, carajo!... y apuéstate algo que aquí se recuperará la vieja jaculatoria de «leña al mono o al moro hasta que aprenda el catecismo». El catecismo de Trump promete, además, devolver la Religión al primer plano de la vida y esencia americana para que resucite el espíritu de los puritanos que fundaron aquello en 1620, como no muere en España lo tridentino de la Contrarreforma con barrocas y anacrónicas Semanasantas que deberíamos vender y exportar a los americanos (ya; y sin aranceles) para que sepan lo que es bueno con calles aturdidas por tamborrada, tararí, capirote kuklusklán y marcando el paso al son de marchas lentas de Westpoint. Será fácil; hace veinte años ya compraron los Sanfermines y se corren en Virginia, Chicago, Texas, Florida... y también la Tomatina que hoy montan en California, Georgia, Minesota... ¡exportad nazarenos, coño, y verán la luz!...