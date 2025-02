Nada más grande

Creado: Actualizado:

Qué enorme obviedad el lema de la gorra que lleva míster Trump: «Make America great again». O sea, «Haz a América grande de nuevo». A Estados Unidos, quiere decir él… y solo a una parte, pues las otras le sobran. Disculpe, presidente: América era, es y será grande, pero no por los motivos que usted cree. Nos dio el jazz y el blues —vía África—, nos dio el cine —vía Francia-, nos dio a John Ford —vía Irlanda—, nos dio una gran literatura, nos dio su sangre en las playas de Normandía, nos dio un activismo social por las libertades, a los hermanos Marx y a la maravillosa señora Dumont, a Clint Eastwood y Woody Allen, a Emmylou Harris y Dolly Parton…entre otros muchos tesoros, que lo son no por ser exclusivamente americanos sino por universales. Pero intuyo que míster T lo único que desea es agrandar su propio capital y el de sus socios. Cada voto que ha recibido es culpable de lo que ocurra. Lo sabían. También lo saben los alemanes han votado a la extrema derecha y la han convertido en la segunda fuerza del país. Los ultras europeos han copiado el lema y vociferan: «Haz a Europa grande de nuevo». Pero esta ya lo fue, lo es y lo será. Y más grande en cuanto más humanos y humanista seamos los europeos. Por cierto, la frase de la gorra de Trump ya había sido empleada años atrás por otros candidatos, tanto por republicanos como por demócratas, aunque con otra intención. No toda gran cabeza contiene grandes ideas. Tampoco hay que ser jipi para llevar en la camiseta un «Haz el amor y no la guerra».

Ayer escuché por la radio a la portavoz en León de los ucranianos. Cuánta razón tiene: el primer paso para la paz es que el invasor se retire de los territorios invadidos. Esta guerra no es una reyerta de taberna en la que los dos enfrentados estaban igualmente borrachos al comenzarla, y que ahora un tercero intenta ponerlos de acuerdo para que paguen al 50% los destrozos causados en el local. Hagamos paces justas.

Decidido: voy a encargarme una gorra con el lema: «Haz tu fraternidad más grande». Y otra de recambio, en las que se lea: «Nada más grande que el amor». Alguien debería explicarle a míster T que no todo cabezón contiene ideas enormes, ni siquiera muchas pequeñas. Pero ¿lo entendería?