España, dentro y fuera

Por impregnación, todos los españoles tenemos mucho de estadounidenses. Sabemos decir «yo de ti no lo haría, forastero» y hasta «play it again, Sam». Nada que objetar a tal influencia, tan enriquecedora. Pero es doble, ¿cómo puede Trump ningunear la deuda cultural de su país con lo hispano? Más de 50 millones de estadounidenses hablan español. Recientemente, de allí nos ha llegado la magna biografía de Krzysztof Sliwa sobre Cervantes (Penguin); también, la última edición crítica de Víctor Fuentes: Florilegio de las letras en español en Estados Unidos, del siglo XVI a mediados de XX» (Stockcero), para dejar claro que siempre allí ha habido una valiosa literatura en nuestra lengua; y desde California, meses atrás, me había llegado el profundo estudio de Jordi Aladro sobre la poesía española acerca de María Magdalena; y en estos días, desde Florida, recibo Puente Atlántico, la prestigiosa revista digital que coeditan la leonesa Margarita Merino junto a Sarmiento— Archer, órgano interdisciplinar de licenciados y doctores españoles en Estados Unidos, prueba rotunda de la calidad de la filología en español que se hace en aquel continente; por cierto, el último número incluye, in memoriam, la reproducción de un bello óleo del leonés Seve García Trapiello, junto a las bellísimas columnas que publicó Pedro —en este periódico— para y sobre hermano: «(…). a la paz serena tejiendo el último escenario en calma, tu Calma, tu barca». Asimismo, Margarita publica allí una reseña acerca de un libro de un señor de cuyo nombre no quiero acordarme y que ha tenido la disparatada idea de entrevistar a Cervantes sobre un escenario. Gracias, Margarita, por tu mirada, a la vez próxima y universalista, ciudadana de una bondad sin pasaportes. Esto hay que decirlo, ahora que sombras siniestras reptan hacia nuestros credos.

Todos estos ejemplos de excelencia cultural y ética citados que nos llegan desde Estados Unidos, que les damos a Estados Unidos, son un motivo para la esperanza, a la vez que una invitación a proclamar que algunos sí vemos desnudos a estos nuevos emperadores, en su retablo de maravillas siniestras. Gracias, lengua española. Gracias, también, a quienes la mantienen viva… dentro y fuera.