Un lugar donde resistir

"Estuvimos horas así. Kamchatka contra el resto del mundo... Y no pude ganarle. Kamchatka es el lugar donde resistir». Esta frase pronunciada por Matías del Pozo, Harri en la película Kamchatka, es todo un alegato a favor de la resistencia, de la lucha contra el olvido, aunque el camino esté plagado de más pena que gloria. Cada persona tiene su kamchatka individual, un espacio, un sentimiento, una ilusión o un recodo en la memoria al que aferrarse en los momentos críticos. Cualquier kamchatka es ahora más necesario que nunca.

La película dirigida por Marcelo Piñeyro está ambientada en el otoño de 1978, después de la dictadura militar en Argentina, e interpretada por Ricardo Darín y Cecilia Roth. Un chute de optimismo en medio de una maldad que no se ve porque la historia, tan real como terrible, está contada desde la mirada de un niño de 10 años. No hay dictadores ni secuestros ni palizas ni ejecuciones, pero hay una huida en la que el terror está elíptico.

Siempre que veo Kamchatka (he recurrido a ella varias veces) siento que el miedo ha cambiado poco. Lo han conseguido sin que apenas nos hayamos dado cuenta. No es sangriento, pero sí un golpe duro. En medio de tanta conexión, bombardeo de contenidos, guerras, competiciones brutales para repartirse migajas de miseria, palabrerías, muertes, insultos en directo y en diferido, racismo, prepotencias y juegos de malabares de «ahora lo ves, ahora no lo ves» y demás charlatanerías, la estrategia está dando sus frutos.

Todo lo que pasa ya es motivo de enfrentamiento. Discutir es de líderes y escuchar es de perdedores, así es como muchas personas interpretan la vida.

Sentí vergüenza e indignación al escuchar la última sesión de control en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo preguntaba sobre una reunión en París del ministro para la Transformación Digital, Óscar López, y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español, según publicó el semanario Le Point, señalaba que López y Murtra se habían reunido en la capital francesa con el consejero delegado de Vivendi (segundo mayor accionista de Prisa). El presidente del Gobierno ignoró la pregunta y respondió sobre el gasto en Defensa. El líder del PP insistió con Telefónica en el turno de réplica y Sánchez contestó, sin alterarse, sobre la gestión de la Dana.

Siento vergüenza e indignación por las muescas que dañan la democracia y que llenan de contenidos los informativos y los juzgados.

En Kamchatka, los hijos del matrimonio, dos niños de corta edad, se adaptan a la situación y demuestran una madurez extraordinaria. No son culpables, pero como víctimas asumen con lucidez la difícil posición que les toca vivir. Y no se rinden. Como siempre, es la gente, el pueblo, la ciudadanía la que asume el rol de la entereza y la dignidad. «Mi historia, empieza con una célula, como todas… pero termina en Kamchatka...».

