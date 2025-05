Otra miniatura histórica

Creado: Actualizado:

Me pasé toda la semana pasada pensando en un libro de Stefan Zweig. Se titula Momentos estelares de la humanidad (Editorial Acantilado) y relata de modo novelado algunos episodios indispensables de nuestra historia. El escritor austriaco los llama miniaturas históricas y van desde Cicerón y Bizancio al descubrimiento de El Dorado, pasando por los viajes al Poco Sur, la revolución de Stalin o el viaje a Europa de Wilson al finalizar la Gran Guerra. Lo interesante de este libro no es solo la mirada cómplice con la que el autor nos mete en esas escenas que parecen ficciones, pero que sucedieron tal y como las narra, lo mejor es la reflexión a la que nos empuja: ¿qué convierte un acontecimiento, ya sea dramático, fortuito o heroico, en un momento decisivo para el devenir de la humanidad? Llevamos varios episodios ‘históricos’ en los últimos años, pero el apagón me ha hecho volver a este libro, a recomendarlo, a regalarlo incluso, porque leerlo estos días postapocalípticos tiene el mismo efecto que tomarte un ibuprofeno cuando te duele la cabeza.

¿Qué ha cambiado en nosotros lo que sucedió el lunes de la semana pasada cuando nos quedamos sin luz y a plena luz del día vimos las hechuras de nuestra vulnerabilidad? ¿El temor a que se repita va a remitir, o ha sido un momento «irrevocable para cientos de generaciones, determinando la vida de un solo individuo, la de un pueblo entero e incluso el destino de toda la humanidad», como los que narra Zweig en su libro?

Tales momentos, dice el escritor, comprimidos en una fecha, «son raros en la vida del individuo y en el curso de la Historia», pero últimamente acumulamos una estela de acontecimientos que, al decirlos, suenan como un enfermo enumerando síntomas. Porque ahora ha sido el apagón, pero en estos últimos cinco años, ni la Biblia acumula tantos cataclismos.

Fijemos el inicio en la pandemia. Después, Filomena colapsó bajo la nieve la capital de España, y en La Palma, la erupción de un volcán puso a prueba la imaginación de los guionistas de Netflix. ¿Era posible más efectos especiales creados por la naturaleza en nuestro país? La desgracia aún podía poner más rombos en nuestras pantallas como vimos con la dana en Valencia.

Entre tanto, la guerra de Israel y, de fondo, la guerra de Rusia y su invasión a Ucrania, con el vaivén de la inflación mientras llegaban autobuses de refugiados. Tan cerca se notó el olor a pólvora de aquella guerra que más de uno, en la oscuridad del apagón, imaginó a Putin bajando los fusibles de Europa. Y qué decir de Trump y su gorra. ¿Estamos viviendo un tiempo estelar de la Historia que cambiará lo que vendrá, o solo es una miniatura histórica? Nuestra dependencia energética ha abierto un nuevo capítulo, a ver qué escribimos de este nuevo momento.