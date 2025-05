Referéndum bancario

Creado: Actualizado:

Debemos reconocer que con Pedro I, El Mentiroso, cuando piensas que ya te lo sabes todo, resulta que descubres, con sorpresa, que sólo estás en segundo curso y, tras terminar, todavía te queda el MIR (Mentiroso Interno Residente) y tres años de prácticas. Que no se fíe de la Comision Nacional del Mercado de la Competencia, dominada por el Gobierno, ya es raro, pero que, ante su visto bueno a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, quiera organizar una consulta popular, es algo insólito que no se había producido nunca en ningún país de la Unión Europea.

Y, fíjense, que no hace mucho se incorporó una eminencia a la CNMC, nada menos que un secesionista catalán, Pere Soler, que fue director general de los Mossos d’Esquadra durante el referendum del 1 de octubre, y, encima, recomendado por Salvador Illa, el Muy Honorable servidor y mayordomo de los deseos de Junts y ERC. Ignoro dónde trabajaba anteriormente el secesionista señor Soler, pero seguro que el sacrificado y servil don Salvador tendría que suplicarle con diplomática delicadeza, porque en este puesto sólo va a cobrar algo más de 10.000 euros mensuales, y es incompatible con cualquier otra actividad, excepto la docente, escribir poesía, contemplar paisajes, y otras así, muy poco remuneradoras. Menos mal que, con objeto de paliar la dedicación exclusiva, los miembros de la Comisión pueden quedarse en casa estudiando los asuntos, y acudir a los plenos, cuando se les convoque, sin tener que ir a fichar a las 8 de la mañana.

Es muy complejo esto de que la subida de los impuestos, que este mes y el próximo debemos abonar, se pueda llevar a cabo con una orden ministerial o con un Real Decreto —que no pasa por las Cortes— y una fusión bancaria entre dos empresas privadas, que tienen sus accionistas y su libertad de mercado, atendiendo a las leyes, deban pasar por una consulta, pero que no es vinculante, es decir: que da igual lo que salga, porque, al final, Pedro I, El Mentiroso, decidirá lo que crea más conveniente para que los españoles seamos más felices. Y, sin embargo, despreciando su gran sacrificio, hay saboteadores que andan por ahí diciendo que es que los directivos del Sabadell les han pedido a los secesionistas —que gobiernan con Pedro Sánchez— que les paren los pies a los accionistas del BBVA. No paran. Y, encima, robando cobre.