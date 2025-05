Nos gustan los zombis

Creado: Actualizado:

Perdonen que insista con el tema, ¿alguien me puede decir por qué a Marta y a mí nos gustan tanto los zombis? ¡Ni siquiera tenemos mascota! En película o serie, siempre que muerdan y contagien. Y esto nuestro va a más. En fin, ¿alguien tiene una pista? Para mí que nos gustan porque no existen. «A mi marido le gusta Eurovisión y siguió la final vestido de langostino, aún tengo pesadillas», me dirá mi bondadosa lectora. En efecto, hay horrores y luego está lo siguiente; tampoco hay que pasarse. En casa, tenemos nuestros clásicos del comentario conyugal: «¿Cari, si un zombi me ataca te pondrías delante para salvarme» o la más importante, prueba del algodón: «¿me querrías igual si me convierto?». Y uno contesta: «Claro, ¿acaso no te quiero y eres culé?»· El otro día vimos Malnazidos, que transcurría en la guerra civil española; nos entretuvo mucho, aunque hubiese estado mejor si cuando disparaban a los muertos vivientes no le hubiese salido humo morado —mira que son raros quienes se dedican a los efectos especiales-. Porque el terror exige una mínima lógica. Un vampiro no puede llamarse Manolo, ni llevar chanclas. Pues lo mismo pasa con los zombis. Hay reglas. Nosotros los diferenciamos entre los que andan arrastrando los pies, como en las primeras, y los que corren si tuviesen una necesidad que no puede esperar, como en la excelente serie Black september.

Ahora bien, uno para asustarse es bastante coherente; sin embargo, a mi mujer luego no le gustan las películas en las que salen arañas, serpientes, ratas, babosas, mosquinas del tamaño de un canguro… ¿Alguien puede darme una pista? O mejor, una autopista.

Decido, voy a escribir un gran guion de cine zombi, y ya tengo el título: «Ketchup en el Húmedo». Será un musical en clave zumba. Voy a incluir mucho cameo, que en el argot cinéfilo no es el aquí te pillo aquí te mato, sino la aparición rápida de amigos, familiares y famosos… Nuestro hijo al saberlo ya ha dicho que le ha salido trabajo en el Ártico. Aquí es donde mi lectora centenaria exclamará sarcástica: «Si la hacen en esta década, incluso en la siguiente, cuenten conmigo para verla». En fin… ¿alguien puede darme una pista sobre por qué a mi mujer y a mí nos gustan las de zombis?