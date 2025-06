Golpe bajo en la RAE

Creado: Actualizado:

Llegaba avalado por —entre otros— por Luis Mateo Díez, y no ha podido ser. El poeta y filólogo Luis Alberto de Cuenca fue rechazado para incorporarse a la Real Academia Española. Un amplio sector del mundo de la cultura está rabioso con la institución. Tampoco lo consiguió el arquitecto Fernández Galiano, pero me centraré en el primero. Los académicos deben votar lo que consideren oportuno y sin presiones externas, pero también sin tejemanejes internos. De los 36 académicos que votaron, 13 de ellos se abstuvieron. Sospechosa tanta abstención. Al parecer, hubo conjura de los lingüistas, sector que desea más sillas… pero ¿acosta de hacerle un menosprecio a un ex director de la Biblioteca Nacional y académico de la Real Academia de la Historia? Debió de parecerles de currículo escaso, incluido ser el último premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. A la creatividad literaria une su vida laboral en el CSIC. No obstante, sobran algunos cuchillos de palabras empuñados más para atacar a la institución que para defender al rechazado. No es un amiguete, ni el jefe de un clan de bombos mutuos, sino un caballero de la cultura; tiene 74 años y es también muy apreciado por los jóvenes. La institución ha cometido con él un gran gazapo, más grave en cuanto ha sido adrede. Las peores faltas no son las ortográficas o las gramaticales, sino las cometidas contra el diccionario de lo justo, que aquí ha sido pateado. Similar perplejidad me produjo cuando la de San Fernando rechazo incorporar a El Roto, un artista excepcional.

La mujer del poeta ha declarado: «Hay que celebrar que no entra en la Academia. Tengo champán para ello». Pues, dado los muchos amigos que tiene, mejor comprar varias cajas; además, algo tendrán que picar para que no se les suba. «Sugiero cecina de León», apostillará el de Villablino.

Con este golpe bajo, la RAE se ha noqueado a sí misma, pues ella pierde más. Quizá, algunos quieren destinar el sillón «o» al ectoplasma de Saussure, pese a que ya no tiene posaderas. En cambio, bochornoso tiene cuatro oes. El diccionario de lo justo es de bolsillo; será por eso que hay quienes se lo dejan a veces olvidado en casa. En la Academia hay que tener lingüistas, pero también buen estilo.