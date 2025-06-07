«El desayuno de Elon»

Creado: Actualizado:

El New York Times desveló hace unos días que Elon Musk se ponía morado de drogas durante la campaña electoral. Esto explicaría buena parte de su comportamiento y demostraría el giro terrible que ha descrito el mundo en el último medio siglo.

En los años setenta, los empresarios eran aburridos y los rockeros, salvajes y ahora, sin embargo, los empresarios se ponen de anfetas hasta las cartolas y los rockeros van a tónicas y aguas minerales. No quiero generalizar porque no veo al señor Garamendi cerrando los garitos, pero hay un tipo muy concreto de multimillonario digital con pintas de aguantarle tres asaltos al Iggy Pop de sus buenos tiempos.

No se trata solo del consumo de drogas. A los empresarios clásicos se les venía venir, con sus trajes de corte caro y sus corbatas anodinas, pero estos de ahora se ponen camisetas y viseras de reguetonero. Eso dificulta mucho el análisis marxista. Me imagino al comité de empresa de Tesla —gente probablemente seria, con sus bolígrafos sindicales y sus gafitas de cerca— tratando de negociar subidas de sueldo con un tipo que ha desayunado ketamina, éxtasis y hongos alucinógenos y que de pronto se presenta en la sala con su hijo a caballito o con un lavabo a cuestas. Es cierto que Musk ha replicado que la información del Times es falsa, pero eso sería aún peor porque nos quedaríamos sin explicaciones racionales.

Debemos restaurar el orden del universo. Eso implica que los rockeros, con carácter de urgencia, abandonen el aguacate y el muesli y vuelvan a las drogas. Tal vez así, como en un juego de vasos comunicantes, consigamos que los empresarios digitales recuperen una cierta compostura.