Los antropólogos, aficionados a describir costumbres extrañas en remotas tribus del África subsahariana, deberían regresar con urgencia al mundo occidental. Que no se dejen engañar por la circunstancia puramente textil de que, en esta esquina del mundo, los taparrabos adquieren la forma de trajes de corte italiano y corbatas impecables.

Es aquí donde se están verificando comportamientos insólitos y danzas rituales complejísimas.

Es como si la evolución, después de alcanzar algunos hitos incuestionables, como la invención del Dalsy o de la tanda de penaltis, se hubiera frenado en seco. ¡El cociente intelectual ya no es lo que era! Desde el punto de vista antropológico, el suceso más interesante de este último domingo, pródigo en acontecimientos, tuvo lugar en España, durante la celebración de una ceremonia religiosa bautizada como Madrid Economic Forum.

Resultó ligeramente embarazoso ver a cientos de personas gritando que los impuestos son un robo después de pagar hasta 7.000 euros para escuchar a unos tipos que proclaman que los impuestos son un robo. El timo de la estampita tenía al menos un cierto encanto costumbrista, como de película protagonizada por Tony Leblanc.

Los participantes en ese forum, andorranos de corazón y aficionados a las criptomonedas, sienten pavor a que les invadan los ultracuerpos wokes, pero admiten con gran naturalidad que Milei consulte con su perro muerto las más graves decisiones económicas y que Trump vaya poniendo y quitando aranceles como si estuviera jugando con las piezas del Lego. Normal que de repente se les apareciera Iker Jiménez. Hay cosas que solo desde las abducciones alienígenas encuentran explicación.