Redacto mi lista de lecturas para el verano. Hoy quiero detenerme solo en el primer libro, una relectura: el ensayo Si yo tuviese pluma (2010), del sacerdote e investigador leonés Eutimio Martino, quien en mayo ha cumplido 100 años. Oriundo de Vierdes de Sajambre, indagó en la posibilidad de que Cervantes hubiera nacido en Oseja de Sajambre, donde pasó los llamados «años perdidos» (infancia, adolescencia y primera juventud), de los que nada sabemos. Apunta que quizá la familia encontró aquí un lugar para su ocultación, por ser de orígenes judeoconversos. Las lagunas propician hipótesis. Sí, en el Quijote hay un personaje que afirma que fue en las montañas de León donde empezó su linaje, y cuya vida tiene elementos coincidentes con la del escritor —Lepanto, el cautiverio de Argel—. La sólida formación académica de Martino, en varias universidades europeas, le capacita para hacer calas en el lenguaje: encuentra modismos, formas verbales de la zona, insistencias llamativas… en el Quijote, pero también en La Galatea y en el Persiles. Concluye: «No se afirma ni se niega, solamente se dan indicios». En 1889, Pereda escribió que si el manco llega a saber la lluvia de interpretaciones que iban a caerle encima hubiera preferido permanecer preso en Argel, y sin intentos de fuga. Aquellas 40 gotas decimonónicas son ya 400. Esté o no en lo cierto, don Eutimio es voz a considerar. Y en algún sitio hubo de vivir Cervantes sus años perdidos. Nos pide no tildar de «extravagancias», sin más análisis, todo aquello que se apoya en la tradición oral. ¿Qué opino? En esto del Cervantes de aquí soy incrédulo. Respetuosamente escéptico.

Explica así el título: «Se contaba en el valle de Sajambre, que un anciano de Oseja (si más o menos autorizado no consta) solía repetir esta sentencia: si yo tuviese pluma mostraría que Cervantes nació en Oseja de Sajambre». Bello arranque. A ciencia cierta, solo sabemos que —anciano— aseguró haber asistido de mozo a una representación de Lope de Rueda. Releeré con placer este ensayo de nuestro caballero andante de la toponimia, tan querido por todos sus paisanos.

Mientras, allá arriba, quizá Cervantes le pregunta a Homero: «¿Sabes que la Cultural ha ascendido a Segunda?».