¡Aaaaasúcar!

Creado: Actualizado:

Qué criterios se siguieron para desmantelar la Azucarera Santa Elvira que llegó a elevar su plantilla a más de 200 trabajadores en la ciudad de León y que hoy es un adefesio inútil al que calificó de arqueología industrial la Universidad, aplaudiendo un untamiento en guindo con brevas, entablillado para nada su exterior desde hace pilón de años y a cuya vera se edificó un carísimo hangar chulipiji de divino arquitecto francés prometiéndose un palacio de congresos que quedó en lonja de variopintos fines y hasta chuscas mercaderías?... Ahora le retirarán el exoesqueleto para entablillarlo por dento, más pastón al canto... ¿no le cabría una muerte dulce?, ¿qué arqueología de sólo fachada fue esa?... ¡abajo con ello y santas pascuas!... rehacerlo tal cual sería más barato. ¿Y qué justificó aquel cierre fabril?, porque averiguando sus razones podría responderse a la incógnita y argumentos que llevan hoy a cerrar la azucarera de La Bañeza, cuya vida engordó precisamente gracias a cerrar Santa Elvira en 1992, y de paso, llevándose también por delante en 1998 a la azucarera de Veguellina de Órbigo, la más antigua de esta tierra, creada en 1900. Pelotón, ¡vista atrás!... La Santa Elvira se instaló en León por iniciativa de la Sociedad Industrial Castellana (de Valladolid, sí). Se construyó entre 1931 y 1933; dos años más tarde molturaba ya remolacha con maquinaria de otra azucarera desmantelada en Soria. En 1945 se montó además en esta azucarera una destilería de alcohol con maquinaria de otra fábrica granadina, destilería que la diñó en 1980. ¿Era quizá un augurio aquel desvestir muertos para vestir a otro muerto?... Y ahora, ¿qué pensar de lo urdido para la azucarera de La Bañeza por su dueño el grupo inglés Associated British Foods?... ¿llevarán su maquinaria para alguna azucarera que monten en Kenia o donde mejor ordeñen dividendos, su única obsesión?... ¿nadie vio venir este tiro de gracia a la última esperanza azucarera leonesa?... y puestos a disparar simplez, ¿debe exigir el leonesismo redentor que la Junta les insufle respiración asistida con una morterada pública al canto que sólo aplazaría el entierro?...