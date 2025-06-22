El gatu del cuentu

Creado: Actualizado:

Agora veinse yá poucas gateras: la xente cambióu muitas puertas ya yía yá difícil atopare esos furacos redondos polos qu’entraban ya salían los nuesos gatos ya gatas. Sicasí, anque yá cuasi nun hai gateras, siguen entre nós los cuentos del gatu, qu’andan polos l.libros, que reviven cuando la madre cuenta al fichu ya la buela al nietu. Cuentos con guapas metáforas ya enfilando hestorias maraviosas. La l.literatura popular ta chena de gatos que miagan na cabeza de la xente.

El gatu de cuentu que you primeiru conocí foi “El gatu con botas”. Yera un cuentu espublizáu en tamañu grande, pero de poucas páxinas, onde se vía ya se contaba la hestoria d’un gatu intelixente ya muitu falador. Gracias a las suas mañas ya a la sua agudeza l.lograba pal sou amu las cousas imposibles. Gracias a las suas botas nun yera’l personaxe más pequenu de la familia, sinón que tenía una elegancia ya un aquel que valía p’alternar cona aristocracia. Aquel cuentu en papel, que tantu tiempu tuviera conmíu, perdíuse, pero la mia memoria conserva’l filu de la hestoria ya tamién “los santos”, ou seya, las ilustraciones en color que nos faían creyer que yeran reales el gatu ya tamién el marqués de Carabás. Igual qu’outros muitos cuentos que siguen contándose güei, el cuentu de “El Gatu con botas” nacíu de la mentalidá popular, pero terminóu teniendo forma l.literaria gracias a escritores, nesti casu gacias a Perrault.

Outros cuentos de gatos sentílos en casa direutamente de la tradición oral. Alcuérdome agora d’unu onde se contaba que, al morrer un home, la mucher taba mui chorona ya quexábase muitu. Ya cada poucu dicía:

-Mundu, mundu, cómo vas l.levando unu por unu.

La xente creyía que se refería al sou home qu’acababa de morrere, pero en realidá nun yera pol sou home. Yera que tenía unos pescaos guardaos ya cada poucu venía a la cocina’l gatu de casa, que se chamaba “Mundu”, ya garraba un pescáu pa comelu fuera. A aquel.la viyuda nun la mancaba la muerte del home, sinón que’l gatu marchara conos pescaos.

Por tolos continentes hai cuentos populares cono gatu como protagonista, muitas veces xunto a los ratos. Diz un cuentu qu’un gatu fíxose santu ya, entós, axuntóu a unos cuantos ratos como discípulos. Los ratos escuitaban los sous sermones, pero un día’l gatu comíulos a tous. Outra vez, murríu un gatu ya los ratos marchanon al sou entierru, pero’l gatu despertóu ya tamién los comíu.

El cuentu más triste del gatu yía’l que percibimos de nenos muitas veces. Daquel.la había más gatos de la cuenta ya entós víamos al amu de la casa l.levar un saquín conas nuevas crías. Aquel home diba pal ríu.