Conmoción mundial. Trump mete de hoz y coz a Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán con un bombardeo brutal que hace barruntar un ensayo de apocalipsis... y hoy un miedo zumbao galopa por el planeta haciendo nido en cada uno de nosotros. Y como si fuera una coincidente premonición, lució memoria bíblica El Roto en su viñeta de ayer en la que escribe «En todas las pantallas apareció un mensaje que nadie sabía interpretar»... y dibuja la escena de lo que parece una redacción en cuya pantalla central asoman tres enigmáticas, intrigantes e incomprensibles palabras: Mane, tekel, fares.

Cuenta la Biblia en su libro de Daniel que estaba el rey Baltasar de Babilonia celebrando una fiesta y apareció una mano escribiendo en la pared esas tres indescifrables palabras que significan: «Mane», Dios ha contado los días de tu reino y les ha señalado el final... «Tekel», Has sido pesado y te falta peso... «Fares», Tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas... Eran un aviso de que el imperio babilónico, histórico y sanguinario enemigo de Israel, estaba a punto de ser fragmentado y derrocado. Y hoy Babilonia es Irán, mientras Netanyahu se reviste de profeta Daniel, llama al filisteo Goliat yanqui a que le eche una manita reventona, celebra su brutalidad y declara: «Primero viene la fuerza, luego viene la paz», confirmando así la delirante ambición de Trump de ganarse por derecho el Nobel de la Paz que asegura merecer por buscar obsesivamente restablecer el orden mundial, su orden, su imperio y sus pelotas... «porque yo lo valgo». Pero aquí en España estamos aún muy de mirarnos un ombligo que se llenó de porquería y polvos koldos hechos lodo... y Jordi Évole se pregunta «Muerto el Perro, ¿se acabó la rabia?»... mientras la mano tonta de Feijóo con caligrafía de Ayuso escribe en los muros de La Moncloa su «Mane, tekel, fares», es decir, «Sánchez, ojo, Ábalos y Cerdán contaron tus días y señalan tu final... estás muy flaco, maqueado, te falta peso... y tu reino ha sido dividido y será entregado a podemitas y voxeadores, pero con su capital mandona en Génova 13... y por andar con ellas, las pasarás muy putas».