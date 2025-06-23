Pocas salidas

Creado: Actualizado:

La contundencia con la que Sánchez aseguró, en la última y tumultuosa sesión de control al Gobierno, que la legislatura tiene dos años por delante, se disuelve como un azucarillo. La penúltima estratagema para que los socios no le dejen tirado ha sido decir «no a la Otan», o mejor a la pretensión de Trump de incrementar hasta el cinco por ciento el gasto en Defensa.

Pero, cualquier intento por desviar la mirada de los escándalos que acosan al partido, y sobre todo a el, se incrementan cada día haciendo imposible mirar para otro lado. ¡Que más quisieran los nacionalistas vascos y catalanes que tener una agarradera para seguir apoyándole! La alternativa del PP y VOX acaba con cualquier pretensión de chantaje.

Podemos, que ha visto una puerta abierta a recuperar peso en la izquierda, ya ha roto amarras y pasa directamente a la oposición. Compromis está a un paso de salirse de Sumar y la vicepresidenta Yolanda Diaz ya no sabe donde esconderse para que no la asimilen con sus compañeros de Gabinete.

El PNV, que sigue en Ajuria Enea con el apoyo del PSOE, sabe que si deja gobernar a Feijoo las próximas autonómicas las gana Herri Batasuna y se acaba su largo «reinado» en Euskadi.

Esquerra y su portavoz Rufián, siempre tan práctico, ven una puerta abierta para lograr más favores y volver a la Generalitat, si la crisis se lleva también a Illa por delante. De momento ya han avanzado que quieren la hacienda catalana y el cupo y...

Estas cesiones podrían ser el motivo de la reunión no programada que han mantenido el viernes Illa y Sánchez en Moncloa.

Y la que tiene los días contados, por más que alegue que los corruptos no están en su Gobierno, es la presidenta navarra, María Chivite. Podemos ya ha exigido a su consejero que salga inmediatamente de su Ejecutivo.

Por si faltaran protagonistas, en esta película de la vergüenza y el sálvese quien pueda, el dirigente de IU, Antonio Maillo, exige al Gobierno dar un giro audaz a la izquierda».

Con estos mimbres y sin conocer, todavía, las grabaciones recogidas por la UCO en la sede del PSOE, en diferentes instituciones, e incluso en la casa de Abalos en Valencia, decir que no habrá elecciones hasta el 2027 suena bastante a la pretensión de confundir los deseos con la realidad.