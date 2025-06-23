Creado: Actualizado:

China siempre ha ido por delante en los avances de los trenes rápidos. Ahora han logrado, aún en fase experimental, un tren de elevación magnética que acelera hasta los 650 kilómetros hora en solo siete segundos. Con el objetivo de llegar hasta los 800 kilómetros por hora. Resulta paradógico que mientras la tecnología permite ya lograr este tipo de adelantos, algunos puntos de León, como el paso ferroviario del Manzanal, sigan transitando a la velocidad del siglo XIX. Las dificultades no son técnicas, claro, si no de voluntad inversora. Y ahí sí que León sigue avanzando a una velocidad que tiene mucho de mejorable.