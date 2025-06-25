Condiciones mejores para el profesorado

Creado: Actualizado:

La consejera de Educación, Rocío Lucas, anunció que espera llegar a «un pequeño acuerdo» en la Mesa Sectorial de la Enseñanza para mejorar las condiciones laborales en todas las etapas y colectivos que no tienen aún los grados de carrera docente. Tras la primera reunión de la Mesa, en el último día del curso, resaltó los posibles avances en las negociaciones en las «propuestas y contrapropuestas» de los cinco sindicatos: CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT y CCOO, que reclaman mejoras en las condiciones laborales y salariales. La consejera recordó que «no todo depende tampoco de la Junta» ya que cada sindicato defiende «distintos planteamientos».