Cuando el PSOE sí hace pinza aliado a Vox

Creado: Actualizado:

Han tenido que pasar cuatro décadas para que se genere una situación nada corriente en las Cortes de Castilla y León. Al gobierno de la Junta le han impuesto una ley. La sesión tan singular como anómala. Con un escenario político que se basa en un hecho, si cabe, más llamativo. Podemos y el PSOE unieron sus votos a los de Vox para ir contra el PP en una iniciativa legislativa, centrada en la publicidad institucional. Los análisis incluyen expresiones como «extraños compañeros de camas». Aunque si alguien sigue la evolución de Vox en la Comunidad probablemente es conocedor de que se ha convertido en una especie de ‘escopeta de feria’ del que cabe esperar cualquier cosa...