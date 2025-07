El montaje de Tezanos

Creado: Actualizado:

El otrora agudo intelectual y catedrático José Félix Tezanos ha llevado a cabo uno de esos giros biográficos que deslumbran, y merecen la atención por insólitos. Recuerdo haberle leído, en la revista «Sistemas», deslumbrantes artículos que denotaban, no solamente un gran talento, sino una intuitiva percepción del fondo de los problemas, esa aguda mirada cerebral que sólo está al alcance de unos pocos.

Guerrista de los primeros tiempos —cuando ser guerrista era sinónimo de renunciar a canongías y prebendas— con una persistencia continua e inamovible, ha ido derivando hacia el sanchismo, con una devoción tan admirable que le llevó a escribir un libro dedicado a Pedro I, El Mentiroso. Y el protagonista de su fervor, con ese sentido de la justicia que tienen los soberbios, al encontrarse con un personaje que reconoce sus méritos, le nombró presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Desde ese puesto, José Félix Tezanos, ha mostrado méritos suficientes para convertirse en el presidente del club de fans de Pedro I, El Mentiroso, convirtiendo, en muy pocas semanas, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en Centro de Imaginaciones Socialistas. Y no falla nunca. Todas las encuestas, que lleva a cabo el Centro de Imaginaciones Socialistas, dan al PSOE ganador en intención de voto. Todas. Resulta curioso que las empresas sociológicas, que se ganan la vida con las encuestas, muestren resultados, no ya diferentes, sino opuestos.

Pero el giro biográfico del profesor Tezanos ya no se constriñe al optimismo de las encuestas que cocina, sino que, dando un giro inesperado, se nos ha mostrado como un hábil investigador policial, cualidad de la que éramos ignorantes. Y ese desconocido talento le ha llevado a la conclusión de sospechar que todo esto de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán —el único que pernocta en una celda— es muy posible que no sea otra cosa que un montaje. ¿Y quiénes serán los urdidores del montaje, que ha engañado incluso a la UCO? No tengo dudas: seguro que es una sucia maniobra del PP. Y, para demostrarlo, no tardaremos mucho tiempo en tener una encuesta del Centro de Imaginaciones Socialistas, donde se evidenciará que más del 80% de los españoles piensan que todo esto es un montaje. Podríamos denominarle «el montaje de Tezanos».