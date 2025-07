Creado: Actualizado:

Mientras arde julio secando sobre secado, el fin de semana trajo mala boda entre el luto y la risa, entre una muerte política y una carcajada de partido en revancha, entre las caras de funerala en la ortopédica reunión federal de los socialistas y la risita sarcástica de Aznar pidiendo prisión para la delincuencia sanchista, algo que dijo como si nada quien ya tuvo una buena ristra de sus ministros en el trullo sin poder garantizar hoy que sea un olvidado pasado que no vuelva a repetirse, pues la noria de la corrupción nunca cesa en su rutina de mula ciega dando vueltas y cargando de liquidez insana sus cangilones. Aun así, en la congresual de los populares llevaron estos días ese agua a su molino confiando en montar pronto en La Moncloa una fábrica de panes para pescar boca y voto en el circo de los socialistas donde, tras la actuación de los payasos, viene ahora el espectáculo de las fieras y el show de trapecistas sin red que se estrapayarán contra un suelo excavado de tumbas; queda mucho guión en su trágica comedia. Pero la risa popular se la congela Vox, que sigue creciendo, aunque Feijóo cree que le podrá birlar dos millones de sus votos para reírse mejor con mayoría absoluta. Nanainas.Lutos y risas. Gran combinado para el espectáculo que nos entretiene en puertas de una vacación en la que harán acopio de munición calculando que Sánchez no pasará del otoño y que habrá las elecciones que Page pide adelantar enfureciendo a los barones socialistas. Pero entre tanto, otro trágico luto lejano perdió no poco eco aquí, hocicados como estamos en nuestro ruido nacional. Tremenda tragedia en Texas: una dana tan criminal como la valenciana convirtió su río Guadalupe en un desfile de muertos: más de 50, decían las últimas noticias de ayer, y decenas de desaparecidos, sobre todo en el campamento cristiano Mystic de 750 niñas y cuyo final escapa a toda esperanza. En sólo unas horas llovió lo que en un mes y el río se revistió de una furia asesina. No hay peor muerte que la de un niño en la mala ventura de un verano que vive feliz en una playa, un campamento, una excursión en autocar de canciones...