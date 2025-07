Renfe e Iberia

Creado: Actualizado:

Sin queja pública ningún país avanza. O la gente se queja o se queda para siempre varada en el subdesarrollo y la ineficacia. Ahora Renfe o Adif o el Espíritu Santo, porque uno ya no sabe el nombre de las empresas que edifican la vida española, nos regalan un tren que dice llamarse AVE, pero no es el AVE de siempre. Ya no se distingue un AVE de un AVLO o de un Talgo camuflado. De estos nuevos trenes solo sabemos una cosa: son muy caros y son incómodos y cutres. La wifi que te ofrecen es la peor wifi del mundo. Hay que ser ingeniero informático para conectarte, pero una vez que lo consigues tu decepción es siniestra. Para eso me he esforzado yo tanto, para lograr conectarme a la wifi más débil del universo. ¿E Iberia? ¿Cómo es la wifi de los aviones de Iberia si la comparas, por ejemplo, con la wifi de los aviones de Qatar? Eso me gustaría preguntarle al Ceo de Iberia. Me gustaría preguntarle a Marco Sansavini por qué Iberia trata tan mal a sus pasajeros, si es premeditado o es por azar. Me gustaría preguntarle al Ceo de Iberia por qué la web de esta compañía no ha sido renovada. O por qué Iberia no te anota los puntos que te corresponden como viajero frecuente cuando viajas con una compañía de la alianza One World, a la que Iberia pertenece. Llamas a Iberia y te dicen: oh, eso hágalo por la Web. Y yo imagino como este señor Sansavini se muere de risa, de profunda risa, mandando a sus clientes a la peor web de la historia de la aviación comercial. No me gusta España porque ya nada funciona. Todo se rompe. Se rompen las catenarias de los trenes. Las wifis públicas de Renfe y del aeropuerto de Barajas con catastróficas. ¿Para qué queremos políticos que solo hablan pero no gestionan? La política como gestión ha desaparecido. Pero que un tren llegue puntual y sea cómodo no es una cuestión ideológica. Los Avlos en teoría tenían que ser más baratos que los Aves, pero ahora no hay ser humano que distinga una categoría de otra. Se han inventado filas de tres pasajeros hacinados como sardinas en lata, como hace Iberia con sus aviones carcelarios. Solo quieren tu dinero, pero nadie piensa en tu dignidad de pasajero. La dignidad sí es una categoría política. Sin dignidad nace la fealdad y de la fealdad viene la desafección. El Avlo es un tren mentiroso. Es un tren caro sin servicios. Viajar como si fueses ganado busca convertirte en ganado. Hagan como yo, cojan su coche y váyanse a veranear al pueblo de sus abuelos. Es la opción menos ultrajante, la más bella.