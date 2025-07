El Partido Popular de Pirlo

Creado: Actualizado:

Ese PP del que usted me habla también tiene querencia a traicionar a sus votantes en León; pero qué Montoro ni qué Montoro, si en el carril derecho de las carreteras remendadas se celebra más que le hayan empurado que en la hora 25 de Radio Moscú; a saber si no era otro lobo socialdemócrata con piel de borreguito, con un ataque de europeitis de los que replican sin reparo en la política nacional el conchabeo del PPSOE en Bruselas, que ha dejado plagado de fiambres al territorio leonés. Cuidado con ir a mojar el churro en el café de Cerdán, Koldo y Ábalos, que no es sólo Esperanza la que baila al son del a por ellos, oé, con la imputación del compañero tributario. Por algo el displicente Mariano abrió la diáspora al Partido Conservador y al Partido Liberal. Cada vez hay más gente que cree que Feijóo dice que es del PP por la misma razón que Pedrerol se declara hincha del Barça. Ya verán las urnas (sin el factor del voto por correo, claro) si los votantes no acaban por vomitar el corte de digestión de premiar con una portavocía municipal del PP al artista del PP que le armó una candidatura a un alcalde del PP para que luego el disfrazado de Vox le diera el voto a los socialistas. Eso es parte del PP del que usted me habla en León, y que va a volver a concurrir a las elecciones con personajes de este pelo entre sus filas, si Suárez-Quiñones no anda listo con la criba. La Unión del Pueblo Leonés mide la estrategia de aquí en adelante con la táctica de los italianos en el fútbol y en la guerra: sólo disparan cuando falla el enemigo. No dan abasto con la munición que se pide al otro lado de la trinchera. Pam, pam, pam en el frente, mientras se echa en falta un kalasnikov para jubilar el viejo Mauser. De eso sabía bien Andrea Pirlo, portento creativo y del toque en mitad del imperio del catenaccio. Hay una Italia de Pirlo, igual que hubo una Juve de Pirlo y un Milán de Pirlo. También hay un PP de Pirlo que se queda en la pizarra del vestuario, en el sistema, en la última reunión de antes del partido. Ese Pirlo puede explicar casi todo lo acontecido en el orden orgánico del PP leonés. Hasta ahora. Alguien suspira aliviado. Quedan jueces en Berlín.