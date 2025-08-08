Aviones en el aire

Creado: Actualizado:

El titular es equívoco, porque no significa la obviedad de que los aviones vuelen, sino que están en el aire los aviones que el Gobierno iba a comprar a Estados Unidos —los F-35— para sustituir a los viejos Harrier. Soy un ignorante en comercio de material de Defensa, pero ni un avión de combate, ni un submarino, se compran como un automóvil, donde se va a la exposición del distribuidor, y se elige el modelo. Los aviones se contratan, primero, y a raíz del encargo, se ponen a trabajar en el pedido, que tarda en servirse de tres a cinco años.

La sustitución de los cazabombarderos por otros que, teóricamente, va a construir una sociedad europea —a la que pertenece también España— están en el aire, porque todavía no se ponen de acuerdo Francia y Alemania. Si el proyecto siguiera adelante, y se formalizaran los correspondientes contratos, los aviones estarían servidos allá por 2040. No se preocupen, en caso de guerra, nuestros grandes estrategas —José Luis Rodriguez Zapatero y Pedro I, El Mentiroso— pedirán ayuda a China o a Rusia, o cantarán lo de «...Y el comandante mandó parar", porque la izquierda progresista siempre tiene a mano una canción dedicada al Che para levantar los ánimos. Si el ataque procede de la misma China o de Rusia, lo mejor es dejarnos invadir, y así tendremos la paz que tanto defiende el progresismo, partiendo de su creencia de que todo el que no es progresista de provecho se levanta cada mañana pidiendo un fusil.

La duda razonable es, si esta decisión ha partido del Ministerio de Defensa y del Alto Estado Mayor, o se trata de una decisión de Zapatero, que desde que demostró su descortesía, quedándose sentado ante el paso de la bandera de Estados Unidos, cada día está más lejos de la estatua de la Libertad y más cerca del dictador, especialista en pucherazos electorales, Nicolás Maduro. Y esto no va de falsificar un título, o de una mordida, o de una corrupción, sino de la seguridad y las vidas de más de 48 millones de españoles, entre las cuales están las de los pilotos militares, muchos de los cuales, eso sí, cuando vengan los aviones nuevos, ya estarán jubilados.