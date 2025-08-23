Diario de León

Rosa Belmonte

El terrible duelo a batefuegos

Que arda ya todo para volver a vivir tranquilos, dice un señor harto del fuego que nos rodea por todas partes desde hace bastante más de dos semanas, a pesar de que parece que algunos siguen sin enterarse de lo que ocurre.

La desolación y la devastación que se perciben en un buen número de provincias se añaden a la indignación, como pasa en España cada vez que llega cualquier catástrofe o estrago de última generación.

A todos nuestros desastres naturales (o provocados) les sigue la gresca política.

Quizá a ese señor del «que arda ya todo» lo que menos le importa es que los políticos y sus clacs se acusen mutuamente y se tiren los trastos a la cabeza mientras España se quema (o Valencia y el Levante se ahogan, lo que sea).

El lugar común siempre trae ‘Duelo a garrotazos’, el mítico cuadro pintado por Goya hace un buen número de décadas y que se ha convertido en un magnífico símbolo de esa tendencia tan española de abrirnos la cabeza.

El símbolo de este verano (no sé si se habrá dibujado a la goyesca) es el batefuegos, herramienta de unos dos metros que sirve para apagar fuegos incipientes o llamas de poca altura por sofocación.

Y para quemas controladas e impedir que los incendios avancen.

Al menos se usan para lo que sirven, no para apalearse.

