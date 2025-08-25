Pirómanas, sátrapas y bragas

Creado: Actualizado:

Al menos se produjo a finales de la pasada semana una importante novedad: la protagonizada por la directora general de Protección Civil. Ha quedado claro por su perfil, historial y actuación que es mucho más política que técnica. Virginia Barcones se ha lanzado (a la calle) y se ha unido al cántico general de «la culpa es tuya». Ese que atruena por todos los rincones, se mire cómo se mire.

Ridiculizando, además, las peticiones que han sido realizadas por parte de los gobiernos autonómicos afectados por los gravísimos incendios forestales que se suceden por múltiples rincones desde hace quince días.

Del otro lado, desde las filas del Partido Popular (Bendodo) la ha llamado pirómana y Óscar Puente ha calificado de sátrapas a los del PP.

Barcones, que no parece necesitar hombre que la defienda, dijo aquello de «¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué más vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?» y sonó como Greta Thunberg y su ‘How dare you?’ en la ONU.

Ni que fuera nueva en el negocio. Pero espera, que también ha salido Óscar López para decir que Alberto Núñez Feijóo es «el político más sucio de la historia de España».

Hombre, no sé. Yo ya de lo que leo sobre incendios me quedo con eso de que un fuego que se investigó en Málaga fue provocado por unas bragas quemadas bajo la luna en un ritual.