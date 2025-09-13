La mejor presidenta

Creado: Actualizado:

He esperado unos días para escribir este artículo. Sí, mi intención ha sido que mediara el tiempo suficiente desde la apertura del Año Judicial.

Y es que me parece de «justicia» destacar que Isabel Perelló, Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cada vez que pronuncia un discurso nos devuelve, a los ciudadanos de a pie, la confianza en las instituciones, en este caso en una institución como la Justicia, uno de los pilares del Estado democrático.

Isabel Perelló habla claro, no cabe interpretarla. Es ponderada, huye de cualquier planteamiento histriónico, pero firme a la hora de «recordar» y defender la independencia del Poder Judicial. No ofende a nadie, se limita a poner los puntos sobre las «ies».

A través de sus palabras, pero también de su trayectoria profesional, nos encontramos con una juez que se «cree» los fundamentos de su oficio, es decir la independencia, la imparcialidad, la objetividad y por tanto la profesionalidad en quienes tienen la responsabilidad de impartir «justicia».

Con Isabel Perelló al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, la institución judicial está recuperando la credibilidad que desde la esfera política se estaba intentando socavar en función de sus intereses partidistas amén de los intentos, desde el poder político, para intentar controlar al Poder Judicial por las buenas o por las malas. Y por las «malas» consiste en intentar amedrentar, señalando a los jueces, que no actúan al son de los intereses del Gobierno.

La Presidenta está demostrando tanta inteligencia como elegancia y firmeza a la hora de desempeñar su función. Hasta el momento su labor es impecable.

La mayoría de los ciudadanos hemos descubierto la valía de Isabel Perelló con su actuación ponderada en cada uno de los momentos difíciles que viene afrontando.

Sus intervenciones públicas son un prodigio de firmeza y elegancia, cada palabra es atinada, dice lo que quiere decir pero evitando un adjetivo de más.

En mi opinión la elección de Isabel Perelló para llevar las riendas del Poder Judicial es una de las mejores y más acertadas decisiones que se han tomado en los últimos tiempos. Sobre todo ha devuelto el prestigio que, desde el Gobierno, se viene intentando restar al Poder Judicial.

Cada vez que Perelló interviene públicamente da toda una lección de lo que es desempeñar un cargo institucional. La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo a seguir por quienes tienen la responsabilidad de representar a las instituciones.