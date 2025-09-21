Una universidad que no se posicione

Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo de la Universitat de València para romper relaciones con universidades israelíes por el genocidio en Gaza. Un acuerdo similar al que adoptó la Universidad de León, como otras tantas. La sala de lo contencioso del alto tribunal concluye que este acuerdo vulnera los principios de objetividad y neutralidad ideológica que deben regir la actuación de los poderes públicos. El tribunal da la razón a la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio y subraya que las universidades públicas deben actuar con objetividad y sin adoptar posicionamientos políticos.