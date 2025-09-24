Llega lacosecha para la Guardia Civil

Creado: Actualizado:

Por fin llegó la cosecha, pero para la Guardia Civil. Con la llegada del momento en el que la marihuana se encuentra en su pleno esplendor, la Guardia Civil ya ha intensificado su ofensiva contra las plantaciones ilegales, desmantelando cultivos indoor y outdoor donde se han incautado cientos de plantas en plena maduración. Esta fase de rastreo y decomiso, clave para frenar el tráfico de drogas, no solo golpea a las mafias organizadas, sino que está más encaminado a acabar con el autoconsumo que tanto ha proliferado y que en muchos casos vive de peligrosos enganches ilegales. Los agentes de la ley no dan tregua en septiembre.