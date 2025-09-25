Lo que el NO-DO no vio

Creado: Actualizado:

Televisión Española está emitiendo últimamente el programa 'Los archivos secretos del NO-DO', que rescata las imágenes desechadas del órgano de propaganda franquista y que nunca, hasta hoy, se pudieron ver en la televisión pública. Sin embargo, entre esos reportajes, buena parte de ellos hagiográficos del dictador, no se hallan las imágenes que el propio NO-DO no quiso ver, las más reales y explícitas de un país atrasado y empobrecido, sojuzgado por un régimen represivo y corrupto, que no contaron con la presencia de las cámaras del noticiario de emisión obligatoria en todos los cines del país. Las cámaras del NO-DO iban allí donde se las mandaba, normalmente a la apócrifa realidad «oficial» que el régimen pretendía superponer a la que a la salida del cine la gente habitaba y veía. Entre 1943 y 1981, esa herramienta propagandística de suplantación de la realidad penetró en uno de los pocos espacios donde los españoles encontraban alguna libertad y algún confort, libertad para soñar a lomos de la magia del cine y confort en el calor de aquellas salas majestuosas que no se gozaba en los hogares de la mayoría. Y hasta allí, hasta el corazón mismo de la secreta intimidad compartida de los cines, hacía llegar el oprobioso régimen su panoplia de fascistadas, de nimiedades y, en suma, de escamoteamiento de la realidad. Pero, así y todo, el NO-DO es hoy, rescatado con tan buen tino por Televisión Española en su «archivo secreto", un valioso testimonio documental de la época, y la mayor parte en blanco y negro como la propia época.

Además, pudiera ser que el impacto de aquellas marcianadas del NO-DO, aquellas voces engoladas de sus locutores y aquél tétrico aparato visual de sus primeros tiempos, instruyera a las nuevas generaciones, envenenadas en las redes sociales con el tósigo de la ignorancia y la mixtificación, sobre la verdad de aquella ominosa dictadura que despojó a España de su dignidad y a los españoles de la libertad.

Y eso a pesar de que en esta exhumación de imágenes nunca vistas del NO-DO no pueden hallarse las que éste no quiso ver y no vio.