Protocolo de avistamientos de osos

Creado: Actualizado:

Los últimos incidentes con la población osera de la cordillera merecen una reflexión sobre la convivencia de la especie en un entorno humanizado como el de Laciana y el Alto Sil. Este es uno de los puntos que se analizan en una reciente investigación doctoral realizada por un biólogo de la Universidad de León, en la que se constata que la mayor densidad de población en determinados núcleos puede ser la respuesta a las incursiones de los jóvenes en busca de alimentos. Este aumento de avistamientos no tiene un reflejo real en las estadísticas porque, según la tesis, no existe un protocolo funcional para recoger los episodios, lo que deriva en hay información sesgada a la hora de acometer una intervención certera y eficaz para minimizar los problemas.