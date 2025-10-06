San Froilán se queda sin ver el 'videomapping'

Creado: Actualizado:

El espectáculo se había metido incluso en programa, dentro de esa costumbre de llenar que acostumbra a apuntar como festivo el mercado tradicional de los sábados. Pero, cuando se apagó la luz y se hizo el silencio, en mitad de la plaza de Regla, con centenares de personas cara a la fachada de la Catedral, apenas se pasó de la primera instantánea, repetida en bucle durante varios minutos para pasmo de los asistentes, muchos de ellos turistas. El videomapping, estrenado en mayo tras una inversión de 182.047,75 euros, se fundió a negro justo en una de las jornadas más relevantes, la víspera de San Froilán, sin que nadie diera explicación alguna.