La primera fase del apócrifo plan de paz para apoderarse total y definitivamente de la tierra palestina prevé el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, pero, en realidad, se trata de un intercambio de rehenes por ambas partes, pues ¿qué otra cosa son los miles de hombres, mujeres y niños recluidos en las cárceles Israel por prescripción «administrativa", esto es, sin cargo alguno?

Se cumplen dos años de la criminal acción terrorista de las milicias de Hamás, y criminal por partida doble: para las víctimas directas de aquella razzia sangrienta, y para los más de dos millones de civiles palestinos que desde entonces sufren la salvaje represalia de un estado, el de Israel, que ha rivalizado desde entonces con el terrorismo de Hamás, superándolo con creces en la magnitud de sus estragos y sus crímenes. Dos años. Y desde entonces la espiral del horror, lejos de haberse atemperado, se ha desquiciado absolutamente en términos de inhumanidad y genocidio incluso hasta mucho después de quedar un solo beligerante armado, el ejército de Netanyahu en su operación de tierra quemada.

Pero si demencial fue el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, y más aún la matanza subsiguiente de gazatíes y la destrucción sistemática de sus hogares, sus colegios, sus templos, sus hospitales, sus infraestructuras, sus campos de labor, sus mercados y sus universidades, todo en torno a este sindiós, hasta el presente «plan de paz» de Trump, viene tocado de idéntica irracionalidad, desde la indiferencia de la comunidad internacional, de Europa particularmente, ante el genocidio, hasta la participación internacional como si tal cosa de Israel en festivales de música y competiciones deportivas mientras su gobierno asesinaba masivamente a mujeres y niños.

Si el yerno de Trump, enviado a las «conversaciones» de Egipto con Hamás y el estado hebreo, desatasca el procedimiento, se producirá no un intercambio de rehenes por presos, sino de rehenes de ambas partes, esto es, de víctimas de la misma locura.