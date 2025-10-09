Creado: Actualizado:

Cuando la Junta de Andalucía implantó el programa de detección precoz del cáncer de mama, no debió entender por qué ni para qué lo implantaba, toda vez que las mujeres que acudieron a él con el propósito de saber si se hallaban afectadas en fase inicial o no por esa dura patología y, en caso afirmativo, de someterse a los avanzados tratamientos que aseguran la cura abordándola a tiempo, no supieron ni si sí, ni si no, pues la Consejería de Salud no les informó del resultado de la prueba para la detección de cualquier indicio de la enfermedad. Sólo lo supieron cuando, meses después, algunas de ellas notaron, al ducharse, un bulto en el pecho.

Ese bulto en el pecho, que por no haberlo detectado en agraz, cuando no era un bulto aún sino sólo una mancha inquietante en la mamografía, ha derivado o puede derivar en traumáticas mastectomías si es que no en consecuencias peores, desvela el estado de la sanidad pública en Andalucía, un estado de desprecio y abandono por parte de los responsables de ella, absolutamente irresponsables en éste escándalo de maltrato sanitario a las mujeres. Ese bulto en el pecho que no debió asomar en ningún pecho de ninguna andaluza si el pomposo programa de detección precoz hubiera funcionado adecuadamente, señala la dejación e incompetencia de la Junta en sus deberes para con la salud de las personas, o cuando menos de aquellas que no disfrutan del privilegio de la sanidad privada, donde los resultados de las mamografías, de las ecografías de mama si procede, y los diagnósticos, son rápidos como la posible dolencia requiere.

Ese bulto en el pecho que, descubierto fortuitamente por la mujer que había acudido meses o años antes al cribado, ha amargado la vida de un número de andaluzas aún indeterminado y la de sus hijos y allegados, es un bulto que jamás se habría desarrollado si ese programa de detección precoz se hubiera tomado en serio, esto es, con exquisito, eficaz e informado seguimiento, cual la salud de las mujeres merece, particularmente en este apartado de tanta afectación entre ellas. Ese bulto nunca debió asomar, en fin, por una negligencia institucional injustificable.