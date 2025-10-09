Más complicado el aterrizaje soñado

Creado: Actualizado:

En sus más de 25 años de historia, el aeropuerto de La Virgen del Camino siempre ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales conseguir atraer una aerolínea low cost para ganar actividad. El sueño de captar a Ryanair se ha hecho más o menos presente por la actividad que genera en sus bases españolas. Pero su actual pugna con el ministro Óscar Puente hace todo aún más imposible si cabe. La compañía irlandesa ha decidido recortar 1,2 millones de asientos para la temporada del próximo verano en los aeropuertos regionales de España. Por ejemplo, cierra todos sus vuelos de Asturias. Plantea a Transportes una reducción de las tasas del 50%.