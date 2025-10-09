¿Quién cuida al cuidador?

Creado: Actualizado:

Reconozco que no es originalidad mía esta reflexión. De hecho, ha sido Don Antolín el Rector de la Basílica de la Encina, el que en un brillante sermón, a los que ya nos tiene acostumbrados, quién reflexionó sobre esta cuestión. Lo hizo en el marco de la celebración de Los Ángeles Custodios.

Lo cierto es que en Ponferrada el destino ha querido que tanto Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal celebren en un corto espacio de tiempo sus respectivos patrones. Desde luego que son ocasiones propicias para reflexionar sobre la función de cuidadores que los distintos Cuerpos policiales realizan y por extensión quién les cuida a ellos. Pudiera parecer que el cuidado de los demás es algo que está implícito en la función policial, y es cierto. Más allá de garantizar el cumplimiento de la ley, que es una forma de cuidar de los demás, el concepto de cuidado es mucho más amplio. Implica centrarse en la persona y todas sus necesidades, no basta con lograr su seguridad física, sino es necesario que sienta que su vida y su forma de entenderla están garantizadas bajo el paraguas de la libertad y justicia. No caben modelos policiales distantes del ciudadano, de lo micro, de su día a día. No se puede cuidar a alguien si no nos preocupamos por sus desvelos diarios, por lo que configura la convivencia vecinal con todo lo que ello conlleva de dificultad y desavenencias. Pero, la policía es una de las muchas instituciones, o profesiones si se prefiere, que tienen como misión cuidar a los demás. No cabe duda de que la enfermería juega un papel preponderante en este sentido, lo mismo que los médicos. Son profesiones de dedicación a los demás, sin dudas, sin reservas, creo que es obvio y todo el que haya pasado por un hospital o centro de salud lo podrá atestiguar. Lo que ya no es tan obvio es que a nuestros cuidadores se les cuide o se haga en su justa medida. Para garantizar nuestro cuidado debemos cuidar a los que nos cuidan. En caso contrario, considero que la vocación de servicio hacia los demás y por lo tanto la eficiencia de su trabajo se resentirá. ¿Qué significa cuidar a los que cuidan? El reconocimiento social es una cuestión clave. Que la sociedad sea consciente y valore ese cuidado. Considero que en todos los colectivos citados sí se da este reconocimiento. Cosa singular en nuestro país, pues no es así en muchos otros en los que el distanciamiento, por ejemplo, entre policía y sociedad es muy preocupante. Además, es necesario un marco legislativo que defina perfectamente las competencias y responsabilidades de estas profesiones y devuelva la confianza a los profesionales. Así, no es admisible que los médicos realicen una praxis profesional defensiva por temor a denuncias que podemos calificar como mínimo de temerarias. Ni que decir tiene que la moda de agredir a los médicos y enfermeras ejerciendo precisamente el cuidado de los demás, debiera ser absolutamente erradicado. Una buena medida sería establecer un sistema de multas que se han revelado como un sistema educativo muy eficaz. Marco legislativo que permita recuperar el principio de autoridad. Claro y proporcionado que permita a los policías sentirse seguros en sus actuaciones, sin temor a verse en la misma situación que los médicos. La ambigüedad, la falta de certeza genera indecisión y esta nunca trae nada bueno. Autoridad no significa abuso, ni se debe permitir, pero no se puede rebajar al cuidador a ser nada, no representar nada. Si no cuidamos al cuidador, no habrá cuidadores, y sinceramente, no creo que los que agreden a estos profesionales vayan a cuidar de los demás.